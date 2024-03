Aus der Not geboren: Der Bund der Philatelisten

Nein, es war keine Liebeshochzeit, als sich im Juli 1924 der 1896 gegrĂŒndete Bund deutscher und österreichischer Philatelisten-Vereine und sein Rivale, der seit 1897 bestehende Germania-Ring, zum Bund deutscher Philatelisten-VerbĂ€nde im In- und Auslande zusammenschlossen. Die Not der Inflationszeit, die den Vereinen schwindende Mitgliederzahlen beschert und zum Tod mehrerer renommierter philatelistischer Zeitschriften gefĂŒhrt hatte, waren die nĂŒchternen BegleitumstĂ€nde der Hochzeit. Vornehmlich nördlich des Mains vertreten hatte der Germania-Ring die Krisenjahre relativ besser ĂŒberstanden und sein Bulletin, die Germania-Berichte, am Leben halten können. Mehr oder minder offen beansprucht er im neuen BĂŒndnis eine FĂŒhrungsrolle. Konzeptionell und strukturell gehen die Vorstellungen der beiden Partner oft weit auseinander, durch Konkurrenzdenken geprĂ€gte Auseinandersetzungen sind an der Tagesordnung. Dennoch gibt es eine Reihe positiver und nachhaltiger Leistungen, so die Einrichtung von Bundesstellen (u. a. fĂŒr PrĂŒfwesen, FĂ€lschungsbekĂ€mpfung oder philatelistische Literatur), die Zeitschrift Das Postwertzeichen, die GrĂŒndung von spezialisierten Arbeitsgemeinschaften (Kolonialmarken 1928, Infla 1931, SAVO / Altbrief-Sammler 1933) und insbesondere die UnterstĂŒtzung von Dr. Herbert Munk bei der Herausgabe der 11. Auflage des Kohl-Handbuchs. Auch die Ausrichtung der IPOSTA 1930 darf sich der Bund als Verdienst auf die Fahnen schreiben, nachdem der Germania-Ring lange Zeit vehement fĂŒr eine internationale Ausstellung 1929 in Leipzig plĂ€diert hatte.

„Deutsche, sammelt deutsche Marken!“

Ohne Schnörkel schildert Kiepe die Entwicklung des Bundes, sachlich und kommentarlos wie in einem Polizeiprotokoll, stilistisch geschliffen und bestens dokumentiert, was ĂŒber 200 Quellenverweise verdeutlichen. In Ermangelung vorliegender Arbeiten zur Geschichte der deutschen Philatelie vor 1945 recherchierte er intensiv in der philatelistischen Presse jener Zeit, gelegentlich in JubilĂ€umsfestschriften und ausgiebig im Bundesarchiv Berlin, wo es ihm vor allem um die Erkundung von NSDAP-Mitgliedschaften prominenter Philatelisten ging.

So nimmt denn auch der Zeitabschnitt ab Januar 1933 breiten Raum ein, wobei Kiepe meisterhaft die politischen Ereignisse in Deutschland mit deren Auswirkungen auf die organisierte Philatelie zu verknĂŒpfen weiß. Den Auftakt macht die „Machtergreifung des Alfred Bock“, der sich bereits im Juni 1933 in einem Handstreich des Internationalen Postwertzeichen-HĂ€ndler-Verbandes (IPHV) bemĂ€chtigt. Wegen unlauterer GeschĂ€fte abgesetzt und verhaftet, wird der linientreue Hermann E. Sieger in Lorch sein Nachfolger. Im Sinne der „nationalen Bewegung“ neu organisiert wird der HĂ€ndlerverband zum Vorreiter der Gleichschaltung von Vereinen und VerbĂ€nden. Obwohl eigentlich auf den öffentlichen Dienst bezogen, hĂ€lt das FĂŒhrerprinzip Einzug in die Vereine. „FĂŒhrerprinzip heißt autoritĂ€re FĂŒhrung. AutoritĂ€re FĂŒhrung heißt Verantwortung nach oben, AutoritĂ€t nach unten“. Erstes angesehenes Opfer ist der Hamburg-Altonaer Verein. Der 39. Philatelistentag und 10. Bundestag in Aschersleben im August 1933 steht schon weitgehend im Zeichen der „neuen Zeit“, auch wenn es dort noch nicht zur angestrebten SatzungsĂ€nderung mit Aufnahme des FĂŒhrerprinzips kommt. Im November gibt Gustav Kobold von Infla Berlin die Parole aus: „Deutsche, sammelt deutsche Marken!“ und macht die BeschĂ€ftigung mit Briefmarken auf diese Weise zum „Dienst am deutschen Volkstum“. Letztlich vergebens kĂ€mpfen die alten noch selbststĂ€ndigen Vereine und VerbĂ€nde gegen die vereinnahmende Gleichschaltung und Bevormundung.

Anwendung des Arierparagraphen

Deutschlandweit finden vereinsintern zum Teil erbitterte Auseinandersetzungen um die Anwendung des Arierparagraphen statt. Den lĂ€ngsten Widerstand leistet der Berliner Philatelisten-Klub. Dennoch, im Sommer 1935 verfĂŒgt eine neue Gesetzesverordnung: „Ein Jude kann nicht ReichsbĂŒrger sein“, und in Anwendung dieses Paragraphen auch nicht Mitglied in einem Verein. Der Aderlass von verdienten Philatelisten ist erheblich. Der Berliner Philatelisten-Klub verliert mit Dr. Herbert Munk und Dr. Siegfried Ascher weitere 40 von 133 Mitgliedern, einige davon verlassen den Verein aus SolidaritĂ€t. Auch international hat der Vereinsausschluss von Juden Folgen: der wenige Tage spĂ€ter stattfindenden Ausstellung OSTROPA bleiben aus SolidaritĂ€t mit dem als Juror bestellten und nun geschassten Dr. Munk elf auslĂ€ndische Preisrichter fern – ein internationaler Boykott!

Die Demontage des Bundes deutscher Philatelisten-VerbĂ€nde im In- und Auslande lĂ€sst sich nicht mehr aufhalten. Im Mai 1937 vereinigt Richard Renner die im Bund verbliebenen VerbĂ€nde mit dem NS-Reichsverband der Philatelisten. – Konzentriert und ohne Umschweife liefert Kiepe mit dieser Chronik einen lesenswerten Beitrag zu einer Epoche deutscher Philateliegeschichte, um die andere gern einen Bogen machten.

Kiepe, HansjĂŒrgen, Der Bund der Philatelisten 1924–1937. Format 14 x 21 cm, 112 Seiten mit 38 Abb. Hardcover, Fadenheftung. Eibelstadt: Arbeitsgemeinschaft der Sammler deutscher Kolonialwertzeichen e.V., 2023. Preis: 15,00 Euro + 3 Euro Porto. ErhĂ€ltlich bei Tilmann Nössig, Koppenstr. 16, 10243 Berlin, E-Mail: Geschaeftsfuehrer@kolonialmarken.de.

Rainer von Scharpen