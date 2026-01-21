Informativ und aktuell: DBZ 2+3/2026

Die DBZ 2+3/2026 erscheint am 21. Januar 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Winter-Postrouten in den USA und Kanada: Schnelle Schlittenpost

Beim „Dog Sled Mail Run“ – dem jährlichen Schlittenhunderennen in Kanada – wird heutzutage auch Post befördert; die Hundeführer werden dazu extra von der kanadischen Post vereidigt. Der philatelistische Spaß erinnert an die große Zeit der Postbeförderung mit traditionellen Schlittenhundegespannen und ihrer Routen-Koordination mit modernen Verkehrsmitteln wie der Eisenbahn. Peggy Bitterolf über ein besonderes Stück Postgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert: ab Seite 14.

Die Geschichte hinter der Marke: Abrechnung in Rubel

Im „Rat für gegenseitige Zusammenarbeit“, kurz: RGW, hatten die seinerzeitigen sozialistischen Staaten die wirtschaftliche Kooperation auf verschiedensten Feldern und die Steigerung ihrer Produktion vereinbart. Das schien erstmal vernünftig, in der Praxis stellte sich die Zusammenarbeit allerdings nicht immer als reibungslos heraus: Jan Sperhake auf den Seiten 8 und 9.

Dazu gibt es Neuigkeiten, Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Außerdem liegen dieser Ausgabe der neue MünzenMarkt und die Jahresvorschau der internationalen Postverwaltungen bei. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Gebiet der nördlichen Vereinigten Staaten und des Territoriums Alaska © National Postal Museum, Kuratorische Fotosammlung. Fotograf: Unbekannt, ca. 1910, commons.wikimedia.org

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter!