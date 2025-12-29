Informativ und aktuell: DBZ 1/2026

Die DBZ 1/2026 erscheint am 31. Dezember 2025 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Sammelgebiet Britisch-Afrika: Zehnmal Rhodesien

Es ist ein ergiebiges, gleichwohl nicht unkompliziertes Sammelgebiet: Unter „Rhodesien“ versteht man philatelistisch die drei heutigen Staaten Malawi, Sambia und Simbabwe, einst von den Briten kolonial dominiert. Die historischen Gegebenheiten bei den Postgebieten sind teils überlappend und tangieren auch nicht-rhodesische Vorgängerpostgebiete. Dr. Jan Clauss beleuchtet die wichtigsten postgeschichtlichen Phasen ab Seite 16.

Aerophilatelie: 125 Jahre Zeppelin LZ 1

In unserem aerophilatelistischen Belegspiegel dokumentiert Horst Teichmann dieses Mal moderne Erinnerungsbelege. Der 2. Juli 1900 gilt als Geburtstag der Zeppelin-Luftschifffahrt – der 125-jährige Jahrestag wurde 2025 unter anderem von der Postverwaltung Bosnien-Herzegowinas gewürdigt. Dies und weitere Anlässe auf den Seiten 54 und 55.

Dazu gibt es Neuigkeiten, Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Außerdem liegen dieser Ausgabe das neue AuktionatorenSpezial und unser beliebter Tafelkalender bei.

Hintergrund: Erste Fahrt der Post- und Personenbeförderungsgesellschaft Zambesia Mail and Passenger Company zwischen Salisbury (heute Harare) und Umtali (heute Mutare) in Südrhodesien (heute Simbabwe) © British South Africa Company, commons.wikimedia.org

