Neuheiten August 2026: Jugendmarken, Popmusik und Kunst

Am 6. August 2026 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Für die Jugend: Plattencover – Udo Lindenberg, Karat, BAP zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.

Am 17. Mai 1946 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, geboren, begann Udo Gerhard Lindenberg nach der Mittleren Reife eine Lehre im Düsseldorfer Hotel Breidenbacher Hof. Der Schlagzeuger studierte an der Folkwang Universität der Künste in Essen und Duisburg sowie an der Westfälischen Schule für Musik in Münster.

Enthielt Lindenbergs gleichnamiges Debütalbum 1971 noch englische Texte, sang er im folgenden Jahr auf „Daumen im Wind“ deutsch. „Alles klar auf der Andrea Doria“ brachte Lindenberg mit der gleichnamigen Single sowie der Ballade „Cello“ den Durchbruch. 1976 und 1978 feierte er mit den Songs „Bodo Ballermann“ und „Reeperbahn“ Erfolge.

Mit Verweis auf den damals zur DDR gehörenden Berliner Bezirk Pankow artikulierte Lindenberg 1983 in „Sonderzug nach Pankow“, dass er in der DDR auftreten wolle. Das Politbüro des Zentralkomitees genehmigte seinen Wunsch: Am 25. Oktober des Jahres absolvierte Lindenberg im Rahmen des Festivals Rock für den Frieden ein Gastspiel im Ostberliner Palast der Republik.

Jennifer Dengler entwarf ein Briefmarkenmotiv mit dem Cover der Single „Wir ziehen in den Frieden“. Sie stammt vom 2018er-Konzertmitschnitt „MTV Unplugged 2: Live vom Atlantik“. Der Titel verweist auf Lindenbergs langjährigen Wohnort: das Hotel Atlantic in Hamburg.

Das gleichnamige Debütalbum von Karat erschien 1978 bei Amiga, einem staatseigenen Schallplattenhersteller der DDR. Mit dem Stück „Über sieben Brücken musst du gehen“ gewann die Band um den Sänger Herbert Dreilich im selben Jahr beim Internationalen Schlagerfestival für Musiker aus der DDR und anderen sozialistischen Staaten. In der Bundesrepublik Deutschland nahm der Sänger Peter Maffay 1980 eine Version des Liedes für sein Album „Revanche“ auf. Sie erreichte Platz vier der deutschen Charts.

Für „Der blaue Planet“ erhielt Karat in der Bundesrepublik Deutschland 1983 eine Goldene Schallplatte. Mit dem „Albatros“-Cover gestaltete Dengler eine Sondermarke zu 110 + 45 Cent.

Der Name „BAP“ leitet sich davon ab, wie Sänger Wolfgang Niedecken seinen Vater als kleines Kind nannte. Das erste Album der Band, „Wolfgang Niedecken’s BAP rockt andere kölsche Leeder“, erschien 1979 beim Kölner Label Eigelstein. Das Nachfolgewerk „Für usszeschnigge!“, Kölsch für „Zum Ausschneiden!“, erklomm 1981 die Spitze der Charts. Darauf befindet sich der größte BAP-Hit: „Verdamp lang her“.

Für Januar 1984 plante die Band 14 Konzerte in 13 Städten der DDR. Das Politbüro des Zentralkomitees forderte, dass der Song „Deshalv spill’ mer he“, „Deshalb spielen wir hier“, aus dem Programm genommen werden solle. Weil BAP sich weigerte, entfiel die Tournee.

Im Juli 2026 soll ein Konzert im Kölner Rheinenergiestadion das 50. Jubiläum der Band feiern. Auf einer Zuschlagsmarke zu 180 + 55 Cent ist das Cover von „aff un zo“ zu sehen. Das Album belegte im Sommer 2001 den ersten Platz der Charts.

Entwurf: Jennifer Dengler, Udo Lindenberg: Plattencover „Wir ziehen in den Frieden“ vor farbigem Hintergrund © Udo Lindenberg/Warner Music, Karat: Plattencover „Albatros“ vor farbigem Hintergrund © Karat/Amiga, BAP: Plattencover „aff un zo“ vor farbigem Hintergrund © Wolfgang Niedecken/BAP

Ersttag: 6. August 2026

Wert: Udo Lindenberg (95 + 40 Cent),

Karat (110 + 45 Cent), BAP (180 + 55

Cent)

Michel-Nr.: 3981–3983

Philotax-Nr.: 3956–3958

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151300146 (95 + 40 Cent), 151300148 (110 + 45 Cent), 151300147 (180 + 55 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: je 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“ (alle), grün und gelb (95 + 40 Cent), rot und blau (110 + 45 Cent), dunkelgrün und braun (180 + 55 Cent)

Legenden der Pop-/Rockmusik: Whitney Houston

Whitney Houston kam am 9. August 1963 in Newark im amerikanischen Bundesstaat New Jersey als Whitney Elizabeth Houston zur Welt. Ihr „Whitney Houston“ betiteltes Debüt erschien am 14. Februar 1985 bei Arista Records. Die Auskopplung „Saving all my love for you“ landete auf Platz eins der US Billboard Charts. Das Nachfolgealbum „Whitney“ enthielt „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Einheiten avancierte das Stück zu einer der erfolgreichsten Singles der Geschichte.

„I will always love you“ begleitete 1992 den Kinofilm „The Bodyguard“. 24 Millionen abgesetzte Tonträger machten es zum erfolgreichsten Stück einer Sängerin überhaupt. Im Film spielte Houston neben Kevin Costner die Hauptrolle. Beim weitgehend von Houston gesungenen „The Bodyguard: Original Soundtrack Album“ handelt sich um den meistverkauften Soundtrack aller Zeiten.

Von 1992 bis 2007 war Houston mit dem Sänger Bobby Brown verheiratet. Am 4. März 1993 bekamen sie eine Tochter, Bobbi Kristina. Houston kämpfte seit den 1990er-Jahren mit Drogenabhängigkeit. Sie starb am 14. Februar 2012 in Beverly Hills, Kalifornien. Entwurf: Jan- Niklas Kröger, Foto © 2026 WHIT NIP INC. Under license to Perryscope Productions LLC.

Ersttag: 6. August 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3984

Philotax-Nr.: 3959

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105594

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, violette Darstellungen von Tonsignalen

Deutschland – Litauen/ Künstlerkolonie Nidden

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts suchten Studenten und Professoren der Kunstakademie Königsberg in der Kurischen Nehrung, einer sandstreifenartigen Landenge zwischen der russischen Verwaltungseinheit Kaliningrad und dem Süden Litauens, Inspiration. Damals gehörte die nahe des Flusses Memel und der Ostsee gelegene Kurische Nehrung zur preußischen Provinz Ostpreußen.

Im Dorf Nidden boten Ateliers Gelegenheit zur künstlerischen Arbeit und zum intensiven Austausch. Eine Gemeinschaftsausgabe mit der litauischen Lietuvos Paštas behandelt die Künstlerkolonie Nidden. Das Motiv zeigt das 1937 entstandene Gemälde „Dünental mit totem Baum“ von Karl Schmidt-Rottluff.

Entwurf: Stefan Klein, Olaf Neumann, Gemälde „Dünental mit totem Baum“ (1937) des Künstlers Karl Schmidt-Rottluff mit einer Landschaft bei Nidden auf der Kurischen Nehrung in Litauen © VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Foto: © akg-images

Ersttag: 6. August 2026

Wert: 125 Cent

Michel-Nr.: 3985

Philotax-Nr.: 3960

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105604

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: rechteckige Felder in den Farben des Markenmotivs

Neue Deutsche Welle

Anfang der 1980er-Jahre entstanden zunehmend deutschsprachige Popgruppen. In Anlehnung an englischsprachige New Wave-Bands wie Ultravox und Talking Heads etablierte sich in Musikmagazinen der Begriff „Neue Deutsche Welle“.

Im Jahr 1981 erreichte „Goldener Reiter“ von Joachim Witt Platz zwei der deutschen Charts. Peter Schilling schaffte es 1982 mit „Major Tom (völlig losgelöst)“ auf den ersten Platz, ebenso DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl) im Jahr 1983 mit „Codo … düse im Sauseschritt“.

Einige Künstler der Neuen Deutschen Welle verzeichneten außerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Erfolge: Von „Da Da Da“ verkauften Trio weltweit über 13 Millionen Tonträger. Nenas „99 Luftballons“ kletterte bis auf den zweiten Platz der amerikanischen Billboard Charts.

Entwurf: Lynn Lehmann, Dennis Gärtner, ZEBU Berlin

Ersttag: 6. August 2026

Wert: 110 Cent

Michel-Nr.: 3986

Philotax-Nr.: 3961

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105595

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55 x 30 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Farben des Markenmotivs, Ausschnitte der Schallplatten

Abbildungen: © Deutsche Post AG

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