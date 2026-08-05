Informativ und aktuell: DBZ 15/2026

Die DBZ 15/2026 erscheint am 5. August 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Posthornausgabe: Markantes Markenblech

Mit der „Ziffernserie 1951“, bekannt als Posthornmarken, begann in der jungen Bundesrepublik ein neues Kapitel der Philatelie. Was heute unter Sammlerinnen und Sammlern Kultstatus hat, startete damals als dringend benötigte, einheitliche Dauerserie für den Postalltag. Wir beleuchten, wie aus Wettbewerb, Verzögerungen und viel Detailarbeit eine der beliebtesten Briefmarkenserien Deutschlands wurde. Klaus Henn wirft einen kleinen Blick zurück auf große Postgeschichte: ab Seite 14.

Die Geschichte hinter der Marke: Mit eigenem Kopf

Die Markenausgaben zu den Sorben zeigen mehr als kunstvolle Trachten und gelebtes Brauchtum: Sie stehen für die Sichtbarkeit einer eigenen Sprache, Geschichte und kulturellen Identität. Jan Sperhake erzählt, wie diese Motive ein reiches kulturelles Erbe würdigen – und zugleich, wie vielschichtig der Blick des Staates auf die sorbische Minderheit tatsächlich war: auf den Seiten 12 und 13.

Numismatik: Vertiefend eingeprägt

Wie macht man Münzen fälschungssicher? Seit jeher lieferten sich Fälscher ein Wettrennen mit den ausgebenden Herrschern und den Prägetechniken der Münzstätten: Mit vertieften Schriften und raffinierten Gravuren wollten diese die Geldstücke so sicher wie möglich machen. Helmut Caspar über frühe Reformversuche im preußischen Münzwesen – und die Idee, Sicherheit schon vor rund 200 Jahren ins Design zu prägen: auf Seite 22. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

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