Neuheiten Juni 2023: Rennbahnen, Politik, Sport und Klimaschutz

Am 1. Juni 2023 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

100 Jahre Schleizer Dreieck

In der N√§he der th√ľringischen Stadt Schleiz befindet sich eine 3,8 Kilometer lange und im Durchschnitt zehn Meter breite Rennstrecke: Das Schleizer Dreieck erfasst 14 Kurven und einen H√∂henunterschied von 44 Metern.

1922 sollte das Straßendreieck zunächst dazu dienen, den Brennstoffverbrauch von Fahrzeugen zu messen. Am 10. Juni 1923 fand das erste Rennen statt.

Höhepunkte in der Geschichte der Strecke stellen die Gesamtdeutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft am 23. Juli 1950, die internationalen Formel-3-Rennen der 1960er-Jahre sowie die dort ab 1972 veranstalteten Ostblock-Meisterschaften dar.

Entwurf: Hanno Schabacker, Foto Motorrad © ullstein bild, Rennwagen

© Bundesarchiv, Bild 183-F0813-0011-001/, Fotograf: Peter Liebers

Ersttag: 1. Juni 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.:‚ÄĮ3768

Philotax-Nr.: 3652

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105453

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 34,60 x 34,60 mm

Papier:‚ÄĮ gestrichenes, wei√ües, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Dreiecke in Orange, blau-weiße Rennsportfahnen

Die Jugend gestaltet eine Briefmarke: Setz ein Zeichen f√ľr Demokratie

Leonie Hansen, 16 Jahre alt, ging als Siegerin aus einem Wettbewerb hervor, den die Deutsche Post am 1. September 2022, dem Welttag des Briefeschreibens, ausrief. Das Thema lautete ‚ÄěDemokratie‚Äú.

Einsendeschluss war der 30. September 2022. Neben gemalten Bildern ließen sich Fotos sowie am Computer erarbeitete Illustrationen und Designs einreichen.

Eine Jury w√§hlte zun√§chst zehn Motive aus √ľber 900 Vorschl√§gen aus. Im Anschluss entschied ein bundesweites Onlinevoting von 21000 W√§hlern.

Der Siegerin des Wettbewerbs geht es insbesondere darum, ‚Äědass wir und vor allem unsere Kinder in einer heilen Welt in Frieden und Akzeptanz leben und aufwachsen k√∂nnen‚Äú. Im 10er-Folienblatt ist die Sondermarke auch selbstklebend erh√§ltlich.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Abbildung

© Leonie Hansen

Ersttag: 1. Juni 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.:‚ÄĮ3769, 3772 (selbstklebend, FB 127)

Philotax-Nr.: 3653, 3656 (MH 265)

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105454, 1523 02023 (FB postfrisch), 002023EW5

(FB gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier:‚ÄĮ gestrichenes, wei√ües, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II‚ÄĮ

Bogenrandgestaltung: Blaut√∂ne des Motivs, ‚ÄěSetz ein Zeichen f√ľr Demokratie‚Äú, ‚Äěbriefmarke-fuer-demokratie.de‚Äú

Special Olympics World Games Berlin 2023

Zwischen dem 17. und 25. Juni 2023 finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Es ist das 16. Mal, dass die Sommervariante der Weltspiele f√ľr Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung ausgetragen werden.

Bei 16 Diszi­plinen, zum Beispiel Bowling und Freiwasserschwimmen, Tennis und Volleyball, handelt es sich um Unified Sports, deren Teams sich aus behinderten und nichtbehinderten Menschen zusammensetzen.

Special Olympics wurde 1968 von Eunice Kennedy-Shriver (1921‚Äď2009) gegr√ľndet, einer j√ľngeren Schwester des amerikanischen P√§sidenten John F. Kennedy (1917‚Äď1964). Die Organisation engagiert sich f√ľr die M√∂glichkeiten von Menschen mit Behinderung, Sport zu treiben. Gleichzeitig geht es um ihre gesellschaftliche Inklusion und Anerkennung.

Die ersten Special Olympics in den USA fanden am 19. und 20. Juli 1968 in Chicago, Illinois, statt. Damals waren rund 1000 Sportler aus 26 Bundesstaaten der USA in drei Sportarten vertreten. An den vierten Spielen zwischen dem 7. und 11. August 1972 in Mount Pleasant, Michigan, nahmen 3200 Athleten aus zehn Nationen teil.

Die Vereinten Nation erklärten 1986 zum Jahr der Special Olympics. Am 15. Februar 1988 erkannte das Internationale Olympische Kommitee (IOC) die Special Olympics offiziell an.

In Deutschland operiert seit 1991 der eingetragene Verein Special Olympics Deutschland (SOD). Seit 2007 ist SOD als Verband mit besonderen Aufgaben Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Die Special-Olympics-Weltspiele finden alle zwei Jahre statt. Abwechselnd handelt es sich dabei um Sommer- und Winterspiele. Diesem Turnus entsprechen seit den ersten Wettkämpfen von 1998 in Stuttgart die nationalen Spiele in Deutschland.

Bei den Winterspielen von Salzburg und Schladming im Jahr 1993 handelte es sich um die ersten internationalen Weltspiele außerhalb der USA. Die ersten Sommerspiele außerhalb der USA veranstaltete man 2003 in Dublin. Seitdem richteten Shanghai und Athen sowie Los Angeles und Abu Dhabi die Sommerspiele aus.

Entwurf: Susann Stefanizen

Ersttag: 1. Juni 2023

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.:‚ÄĮ3770

Philotax-Nr.: 3654

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105455

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschéde, Haarlem

Gr√∂√üe: 46,40 x 34,60 mm‚ÄĮ

Papier: gestrichenes, wei√ües, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II‚ÄĮ

Bogenrandgestaltung: Gr√ľn-, Rot-, Gelb- und Violettt√∂ne des Motivs

Natur sch√ľtzen! √úberleben sichern!

Die Wirtschaft und der Konsum der Menschen haben die Natur und ihre Ressourcen in den letzten Jahrhunderten auf der ganzen Welt besch√§digt. Biologische Vielfalt und ein stabiles Klima sind jedoch Voraussetzungen f√ľr die Existenz von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Am 5. Juni 1972 fand in Stockholm die Konferenz der Vereinten Nationen √ľber die Umwelt des Menschen, ‚ÄěUnited Nations Conference on the Human Environment‚Äú (UNCHE), statt. Seitdem gilt der 5. Juni als j√§hrlicher Tag der Umwelt.

Das Bundesministerium der Finanzen und die Deutsche Post ver√∂ffentlichen zu diesem Datum eine Sondermarke. Ihr Motiv, eine Sanduhr, weist auf die dringende Notwendigkeit hin, dass sowohl Politik und Gesellschaft als auch Individuen im Alltag Ma√ünahmen ergreifen, um Luft, Wasser, Boden und Klima zu sch√ľtzen. Die Marke erscheint im 10er-Folienblatt auch selbstklebend.

Einen weiteren Meilenstein des internationalen Umweltschutzes stellt die von den Vereinten Nationen formulierte Agenda 2030 dar, die am 1. Januar 2016 in Kraft trat. Ihre Ziele sind die Beendigung der weltweiten Armut, die gerechte Verteilung des Wohlstands sowie die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen und der Frieden f√ľr alle Menschen. Hinzu kommen die vern√ľnftige Verteilung der nat√ľrlichen Ressourcen und der Schutz des Klimas.

Die Agenda 2030 ist f√ľr alle Mitgliedsstaaten der UNO verpflichtend. Sie richtet sich an die Politik auf Bundes- und Landesebene, die Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung sowie die B√ľrger und Verbraucher der einzelnen Staaten.

Teil der Agenda 2030 ist ein Ak¬≠tionsplan mit 17 Punkten, den ‚ÄěSustainable Development Goals (SDGs)‚Äú. Sie behandeln neben √∂konomischen und sozialen auch √∂kologische Punkte und haben ihrerseits 169 Unter¬≠ziele.

Die SDGs sind miteinander verschr√§nkt und beeinflussen einander. Zu ihnen z√§hlen die umweltschutzbezogenen Ziele Nummer 11 ‚ÄěNachhaltige St√§dte und Gemeinden‚Äú, Nummer 12 ‚ÄěNachhaltiger Konsum und Produktion‚Äú, Nummer 13 ‚ÄěMa√ünahmen zum Klimaschutz‚Äú sowie Nummer 14 ‚ÄěLeben unter Wasser‚Äú und 15 ‚ÄěLeben an Land‚Äú.

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, englisch ‚Äěsustainable development‚Äú, beinhaltet, dass den Bed√ľrfnissen der Menschen in der Gegenwart entsprochen und gleichzeitig garantiert wird, dass auch die Menschen in der Zukunft √ľber die nat√ľrlichen Ressourcen verf√ľgen k√∂nnen.

Die Fortschritte bei der nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen Staaten werden regelm√§√üig durch das ‚ÄěHochrangige Politische Forum f√ľr nachhaltige Entwicklung‚Äú, ‚ÄěHigh Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)‚Äú der Vereinten Nationen gemessen.

Entwurf: Thomas Steinacker (Marke), Thomas Steinacker, Jennifer Dengler (Ersttagsstempel), Illustration nach einer Vorlage © welikerock/shutterstock.com

Ersttag: 1. Juni 2023

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.:‚ÄĮ3771, 3773 (selbstklebend, FB 128)

Philotax-Nr.: 3655, 3657 (MH 266)

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105456, 1523 04007 (FB postfrisch), 004007EW5

(FB gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, wei√ües, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II‚ÄĮ

Bogenrandgestaltung: Blau des Motivs, ‚ÄěNATUR SCH√úTZEN! JETZT HANDELN!‚Äú in Wei√ü und Orange