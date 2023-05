Briefmarke des Monats Juni: Zwei Friedensbotschaften aus Liechtenstein

Erstmals wurden 1956 gemeinsame Europa-Briefmarken ausgegeben. Seit 1993 ist die PostEurop, eine im Weltpostverein mitarbeitende Vereinigung, zu der sich rund 50 europ√§ische Postdienstleister zusammengeschossen haben, f√ľr die Ausgabe der Europa-Sondermarken verantwortlich. Die Europamarken unterstreichen die gemeinsamen Wurzeln, der beteiligten L√§nder, deren verbindende Kultur und Geschichte und deren gemeinsame Ziele f√ľr die Zukunft.

Die Marken verfolgen das Ziel, die Philatelie zu f√∂rdern und betonen die Zusammenarbeit im Post-Bereich. √Ąu√üerlich sind sie an einem gemeinsamen, j√§hrlich wechselnden Themenschwerpunkt und dem Europalogo erkennbar. Im Jahr 2023 sollte die Unterwasser-Fauna und -Flora behandelt werden. Aus aktuellem Anlass wurde das vorgesehene Thema auf Antrag der Ukraine ge√§ndert. Die neuen Europamarken erscheinen unter dem Leitsatz ‚ÄěFrieden ‚Äď das h√∂chste Gut der Menschheit‚Äú. Sie sollen eine Botschaft f√ľr das friedliche Miteinander aussenden.

Designwettbewerb zum Thema Frieden

PostEurop rief zu einem Designwettbewerb auf: Jedes Mitgliedsland konnte ein Motiv zum Thema Frieden einreichen und danach unter allen Einsendungen drei Favoriten w√§hlen. Das Motiv der beiden Illustratorinnen Linda Bos und Runa Egilsdottir erhielt die meisten Stimmen und fand die gr√∂√üte Zustimmung. Die beiden hatten sich von dem keltischen Liebesknoten, zwei ineinander verschr√§nkte Herzen, inspirieren lassen und daraus einen farbenfrohen Friedensknoten mit ineinandergreifenden H√§nden, die weder einen Anfang noch ein Ende haben, entwickelt. Die bunten Farben stehen f√ľr die Nationen der Welt, die durch das neue Friedenssymbol zu einer kooperativen Gesellschaft, in der sich die Menschen gegenseitig achten und unterst√ľtzen, vereint werden.

Das Siegermotiv Friedensknoten wird nun von allen angeschlossenen Postunternehmen als Sondermarke ausgegeben. Daneben haben sich viele Postdienstleister entschieden, weitere Friedensbotschaften als Briefmarke zu verbreiten.

Friedliche Zukunft mit Regenbogen und Friedenstaube

Seit dem 9. Mai sind zwei Friedensmotive der Philatelie Liechtenstein erh√§ltlich. Neben dem Friedensknoten auch der Wettbewerbsbeitrag der Grafikdesignerin Isabella Gassner. Sie gestaltete bereits mehrere Postwertzeichen der Philatelie Liechtenstein. Ihrer Europamarke gab sie den Titel ‚ÄěHoffnungsvoll‚Äú. Das farbenfrohe Motiv zeigt ein M√§dchen in einem wei√üen Kleid. In der linken Hand h√§lt das Kind ein Band h√§lt, an dem die zerbrechliche Erde als Ballon h√§ngt. In der rechten Hand umfasst es einen rosa Lutscher, der den Geschmack des Friedens symbolisiert. Das M√§dchen blickt in eine friedliche Zukunft, festgehalten als bunter Regenbogen mit einer Friedenstaube. Diese Liechtensteiner Friedensbotschaft auf einem 1,80-Schweizer Franken-Wert ist unsere Marke des Monats Juni.

