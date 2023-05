Der neue BMS 6/2023 ist da

in Das aktuelle Heft

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 26. Mai 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Legendäre Rennen

Urspr√ľnglich dienten Auto- und Motorrad¬≠rennen dazu, die Alltagstauglichkeit von ¬≠Serienfahrzeugen unter erschwerten Bedingungen zu √ľberpr√ľfen und diese auf Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse zu verbessern. Gefahren wurde auf unbefestigten Stra√üen und ein guter Teil des Starterfeldes erreichte das Ziel nach technischen Ausf√§llen nicht, wie in unserem Beitrag ab Seite 32 nachzulesen. Zwei ber√ľhmte Rennen, die 24 Stunden von Le Mans in Frankreich und das Schleizer Dreiecksrennen in Th√ľringen, feiern dieser Tage ihr 100-j√§hriges Jubil√§um.

Special Olympics World Games 2023 Berlin

Dabei sein bedeutet alles: Vom 17. bis 25. Juni 2023 treffen sich aus aller Welt Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung in Berlin zu den Special Olympics World Games 2023. Illustriert mit Briefmarken und Belegen,¬† berichtet unser Autor Thomas Lippert in seinem Beitrag ab Seite 40 √ľber die Geschichte des olympischen Behindertensports und wie sich eine der weltweit gr√∂√üten inklusiven Veranstaltungen entwickelt hat.

F√ľr die Artenvielfalt n√ľtzliche Insekten

Die Zahl der Insekten ist hierzulande un√ľbersehbar in den vergangenen Jahren erheblich zur√ľckgegangen. Kai B√∂hne stellt in seinem L√§nder-Spiegel-Beitrag ab Seite 61 einen neuen Markensatz der polnischen Post vor, der sich mit f√ľr die Artenvielfalt n√ľtzlichen Insekten befasst.

