in Europa und Übersee

by Stefan Liebig

Wolfgang Heuberger, Vorsitzender des Philatelisten Clubs Wolfsburg und Umgebung von 1947, ruft zur folgenden Friedensaktion auf:

Sehr geehrte Sammlerfreunde,

die furchtbaren Bilder von dem Krieg in der Ukraine, die jeden Tag zu uns kommen, lassen mir keine Ruhe.

Ich möchte die Aktion „Friedenstaube“ ins Leben rufen, wir Sammler können eine Postkarte mit Motiven der Friedenstaube an den Kreml schicken. Ich rufe Euch auf, 70 Cent Porto für den Frieden zu opfern. Sprecht Eure Freunde und Verwandten an sowie Vereine und Politiker, sich mit einer Friedens-Postkarte an der Aktion zu beteiligen.

Unsere Brieffreundschaften und die Partnerstädte werden auch informiert und gebeten, sich daran zu beteiligen.

Vielleicht kann die Post eine Friedenstauben-Briefmarke für diese Aktion ohne Portostufe kreieren.

Die Aktion startet in Wolfsburg am Freitag, den 18. November um 10 Uhr 30 auf dem Rathausvorplatz.

Mit Sammlergrüßen

Wolfgang Heuberger

———————–

Soweit der Aufruf von Herrn Heuberger, der uns leider erst jetzt erreichte, den PHILAPRESS aber gerne unterstützt und dessen Friedenswunsch sich der Verlag und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne anschließen.

Hier die Adresse des Kreml:

Staatschef

z.H. Vladimir Putin

RU 101-135 Moskau Kreml