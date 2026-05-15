Kanada: Kulturgut Ahornsirup

Am 19. März 2026 gab die Kanadische Post zwei Briefmarken in Form von Ahornsirupdosen und einen Ersttagsbrief heraus. Ahornsirup ist ein elementarer Bestandteil kanadischer Tradition und Kultur. Dies gilt insbesondere für die Provinz Québec mit über 11 000 Ahornsirup-Produzenten. Kanada ist mit jährlich annähernd 40 Millionen Litern Hauptproduktionsland von Ahornsirup. Etwa 75 Prozent der weltweiten Ahornsirupernte kommen von kanadischen Ahornfarmern und werden in über 50 Länder exportiert.

In Kanada beginnt die Ahornsirup-Saison zwischen Spätwinter und Frühling. Entscheidend ist der Zeitraum, während dem die Temperaturen von Dauerfrost zu Nachtfrost wechseln. Frostige Nächte unter null Grad und milde Tage über Null stellen sicher, dass der Baumsaft im Zuckerahorn zu fließen beginnt, um den Baum für die Knospung mit Nährstoffen zu versorgen.

Nur zehn Prozent

Der süße Saft hat für viele Kanadier einen hohen symbolischen Wert. Er ist so tief in der Geschichte des Landes verwurzelt, dass ein Zuckerahornblatt sogar die Nationalflagge ziert. Zuckerahorne können bis zu 35 Meter hoch und mehr als 200 Jahre alt werden. Sie wachsen auf nährstoffreichen Böden und entwickeln eine stattliche, rundlich gewölbte Krone.

Der Prozess der Ahornsirup-Herstellung beginnt mit dem Anzapfen eines Baumes. Die Bäume sollten mindestens 40 Jahre alt sein und einen Durchmesser von mindestens 20 Zentimetern haben. Von ihnen sollten nicht mehr als zehn Prozent des Saftes geerntet werden, weil ein Baum dann keinen Schaden nimmt und normal weiterwachsen kann…

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