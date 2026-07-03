Informativ und aktuell: DBZ 13/2026

Die DBZ 13/2026 erscheint am 8. Juli 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Glückliches Bhutan: Prächtiges aus Holz

Erst in den 1960er-Jahren erschienen im asiatischen Bhutan die ersten Briefmarken. Seitdem hat sich das einst abgeschottete Land geöffnet. Die eigene, reiche Kultur und ihre lange Geschichte sind allgegenwärtig; auch auf den Marken, die vielfach die typischen Bauwerke des Landes zeigen. Noch heute wird in Bhutan mit Fachwerk gebaut, Tempel und Verwaltungssitze werden restauriert – auch mit deutscher Unterstützung. Dietrich Ecklebe ab Seite 14.

Sammelgebiet Deutschland: Ganz ohne Matrix

Seit Einführung des Matrixcodes auf Briefmarken sind nicht nur Marken ohne Code bekannt geworden. Sehr vereinzelt kamen auch Ganzsachen „ohne“ aus der Druckpresse, die unerkannt durchschlüpfen konnten, bevor der Fehler bemerkt wurde. Jürgen Olschimke mit Teil IV unserer Serie „Marken ohne Matrixcode“ ab Seite 8.

Weltspiegel: Baustelle und Nomaden

Immer wieder überraschen Neuausgaben mit Themen, die es noch nicht auf Briefmarken geschafft haben oder einen neuen Blick auf Altbekanntes werfen. In unserer Rubrik „Weltspiegel“ greifen wir diese Themen besonders gern auf. Dieses Mal: Gaudís „Sagrada Família“, ein Diplomat, der für die Rettung von Menschen aus Nazideutschland erst jetzt gewürdigt wird und die ersten Marken zu den „Irish Travellers“, einer bis heute diskriminierten Gruppe moderner Nomaden: ab Seite 56.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

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