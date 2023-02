Matrixcode: Hilfe, sie bewegen sich!

Der Matrixcode auf den Briefmarken der Deutschen Post sorgt seit Anfang 2021 daf√ľr, dass jede Briefmarke ein Unikat ist. Die privatpostalischen Briefmarken Individuell folgten im Herbst 2022. Diese Umstellung auf den Matrixcode war verbunden ‚Äď f√ľr manchen Sammlerverein √ľberraschend, weil unangek√ľndigt ‚Äď mit einer Format√§nderung. Das verhinderte in der √úbergangsphase die M√∂glichkeit, Marken f√ľr ein Ereignis nachzudrucken wie zum Beispiel beim Heilbronner Phil¬≠atelisten-Verein zur Er√∂ffnung der Neubaustrecke Ulm ‚ąí Wendlingen im Dezember 2022.

In der postalischen Praxis hei√üt dies: Auch die Marken auf Privatbestellung werden standardm√§√üig digital entwertet und zus√§tzlich blau ge¬≠stempelt. Bei meiner Bestellung zweier postfrischer Marken Individuell bei der Internationalen Motivgruppe ‚ÄěPapier & Druck‚Äú erhielt ich die Sendung unter Umschlag als Dreier-Streifen von der linken unteren Ecke eines 10er-Markenbogens mit einem freien Feld unten und zwei Briefmarken dar√ľber.

Wie immer wollte ich eine der Briefmarken echt laufen lassen, habe sie also dem Markenstreifen entnommen und auf einen Briefumschlag geklebt, wie oben zu sehen. Da der Brief wichtig war, habe ich den Matrixcode zur Sendungsverfolgung mit der Post- &-DHL-App eingelesen.

Zu meiner √úberraschung wies die App diese Marke mit der Kennung A501000051000001FCF5 als ‚Äědigital entwertet‚Äú aus. Sie war laut Sendungsverfolgung am 1. Dezember 2022 vom Briefzentrum Wiesbaden zum BZ N√ľrnberg gelaufen und ging dort am selben Tag in die Zustellung ‚Äď noch druckfrisch in meinem Markenstreifen, das zeigt der Screenshot rechts. Die DBZ berichtete in der vergangenen Ausgabe √ľber einen √§hnlichen Fall.

Die zweite Marke ‚ĶD1F hatte den Status ‚Äěoffen‚Äú ‚Äď war also postfrisch. Mein Anfangsverdacht, die Marke ‚ĶCF5 k√∂nnte im Briefzentrum entwertet worden sein, als sie im ‚Äď mit einer Internetmarke frankierten ‚Äď Umschlag auf dem Weg zum Autor war, hat sich nicht erh√§rtet. Was war passiert?

Am 25. Dezember habe ich den Matrixcode nochmals ausgelesen, um f√ľr diesen Beitrag den Postlauf zu √ľberpr√ľfen und musste verbl√ľfft feststellen, dass sich die Angaben der Sendungsverfolgung in der App erneut ge√§ndert hatten…

Den vollständigen Artikel von Dr. Joachim Winter lesen Sie in der aktuellen DBZ, die am 6. Februar erschienen ist. Abonnenten erhalten Ihr Exemplar in der Regel ein paar Tage zuvor.