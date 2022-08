La Poste ermöglicht Sendungsverfolgung

in Europa und Übersee

Schon in der Antike galten Eulen als kluge und weise Vögel. Noch heute werden sie häufig in Kinderbüchern mit Brille als belesene und lebenserfahrene Artgenossen dargestellt, die anderen Tieren etwas beibringen. Von dieser, den Eulen zugeschriebenen Klugheit hat sich auch die Französische Postgesellschaft La Poste leiten lassen, als sie neun bunte, unterschiedliche Eulen mit großen interessierten Augen als selbstklebende Markenmotive ihres neuen Markenheftchens „Mon carnet de timbres Suivi“ wählte. Auch ein Ersttagsstempel wiederholt das Eulenmotiv. Er kann bis zu acht Wochen nach Einsatz über Phil@Poste, Service des Oblitérations Premier Jour, Zi Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 9, bezogen werden. Eine Karte oder ein Brief erfordern jeweils ein Rückporto von 1,65 Euro.

Marken mit Matrixcode

Die neuen Hefte, deren Name sinngemäß „Mein Markenheft zur Nachverfolgung“ lautet, verfügen über eine Besonderheit! Jede selbstklebende Marke ist mit einem

Data-Matrix-Code ausgestattet, der es ermöglicht, den genauen Weg des Briefes nachzuverfolgen. Hier zeigt sich eine Analogie zu den großen Augen der lautlosen Nachtjäger: Ebenso wie Eulen, die mit ihren lichtempfindlichen Augen im Dunkeln Mäuse, Kröten und kleine Vögel verfolgen und jagen, können sich nun auch die Benutzer der Matrix-Code-Marken nachts an die Fersen ihrer Sendungen heften und den Weg nachvollziehen, den ihre Post nimmt, bevor sie im Briefkasten des Empfängers landet.

Ab dem 22. August sind die neuen Markenheftchen erhältlich. Im Herzen der französischen Hauptstadt werden sie angeboten im Schreibwarenladen „Le Carré d’Encre“, 13bis Rue des Mathurins, 75009 Paris, der sich auf ein umfangreiches Philatelie-Sortiment und Korrespondenz-Zubehör spezialisiert hat. Auch das Postmuseum, Musée de La Poste, 34 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, südlich der sich durch die Stadt windenden Seine gelegen, hält die Markenhefte bereit. Ferner können sie in allen französischen Postämtern erworben werden.

Interessenten außerhalb Frankreichs können die Markenhefte über die Servicestelle Philaposte Commercial Customer Service Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09 oder per E-Mail unter sav-phila.philaposte@laposte.fr bestellen.

Jedes 256 mal 54 Millimeter große Markenheft kostet 14,94 Euro. Dieser Preis setzt sich wie folgt zusammen: Der Frankaturwert jeder Marke beträgt 1,16 Euro, das entspricht dem Standardporto Lettre Verte. Hinzu kommen 50 Cent pro Marke für die Möglichkeit der Sendungsverfolgung. So ergeben neun Marken zu jeweils 1,66 Euro einen Gesamtpreis von 14,94 Euro. Die Auflage der Markenhefte soll eine Million Exemplare betragen.

