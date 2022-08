Der neue BMS 9/2022 ist da

in Das aktuelle Heft

Ein interessantes Highlight liefet uns j√§hrlich der September: Deutschlandweit k√∂nnen sich die Menschen am ‚ÄěTag des Denkmals‚Äú altehrw√ľrdige Gem√§uer anschauen und etwas von deren Geschichte erfahren. Dass Denkm√§ler auch philatelistisch und numismatisch Au√üergew√∂hnliches zu bieten haben, zeigen im Thema des Monats und im M√ľnzen-Spiegel Dietrich Ecklebe und Helmut Caspar. Um Historisches geht es auch im Praxistipp von Michael Burzan: Er beschreibt in seinem Servicebeitrag, wie man sich eine Altdeutschland-Sammlung sinnvoll und preisg√ľnstig aufbauen kann. Au√üerdem liefert der September-BRIEFMARKEN SPIEGEL drei Beitr√§ge und einen Lesetipp zu den Olympischen Spielen 1972 in M√ľnchen.

Und es tut sich gehörig was in der Philatelie: Die Seiten mit Terminhinweisen und Belegtipps sind so umfangreich wie seit langem nicht mehr.

Wir w√ľnschen Ihnen viel Spa√ü beim Lesen und Sammeln!

‚ÄěEs klappert die M√ľhle …‚Äú

Dietrich Ecklebe stellt Ihnen anl√§sslich des jedes Jahr am zweiten Sonntag im September stattfindenden ‚ÄěTag des Denkmals‚Äú abwechslungsreiche philatelis¬≠tische Belege zum Thema M√ľhlen vor. Vielleicht zweierlei Anreiz f√ľr Sie: einerseits zum Sammeln von Denkm√§lern auf Briefmarken, anderseits zur Besichtigung einer M√ľhle oder eines anderen Denkmals in Ihrer N√§he.

XX. Olympische Sommerspiele in M√ľnchen 1972

Thomas Lippert, Dietrich Mauersberg und Stefan Liebig berichten aus v√∂llig unterschied¬≠lichen Perspektiven √ľber die Olympischen Spiele von M√ľnchen. Im wahrsten Sinne des Wortes nehmen wir Sie in den drei Beitr√§gen mit auf eine philatelistische Reise der besonderen Art …

Gemeinschaftsausgabe: 150 Jahre Bahnstrecke

Aus mehreren Blickwinkeln stellen Ihnen Marius Prill, Kai B√∂hne und Horst Kr√§mer die neue Blockausgabe zur Bahnstrecke Feldkirch ‚Äď Schaan ‚Äď Buchs vor. Die Postverwaltungen √Ėsterreichs, der Schweiz und Liechtensteins haben sich zum Jubil√§um dieser Strecke zusammengetan und einen gemeinsamen Block aufgelegt.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: Pixabay.com