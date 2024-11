Die Sondermarken der Bundespost zu den Olympischen Spielen

‚ÄěDen weit mehr als eine Million Sammlern der Briefmarkenausgaben der DBP ist es hoch anzurechnen, dass sie nicht nur die wichtigen Aufgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und der Stiftung Deutsche Jugendmarke zum Wohle sozialer Randgruppen bzw. der Jugendarbeit unterst√ľtzen, sondern dar√ľber hinaus von 1968 an durch den Kauf von Olympiamarken auch ma√ügebliche Beitr√§ge zur F√∂rderung der Olympischen Spiele 1972 in M√ľnchen geleistet haben.‚Äú Diese W√ľrdigung der Phil¬≠atelisten ist dem Buch ‚ÄěGeschichte der Deutschen Post, Band 4, 1945 ‚Äď 1978‚Äú von Hans Steinmetz und Dietrich Elias aus dem Jahre 1979 zu entnehmen. Allerdings entspringt diese Unterst√ľtzung sozialer und sportlicher Zwecke durch den Kauf von Zuschlagsmarken zumindest in Bezug auf die Philatelie nicht ausschlie√ülich reiner Hilfsbereitschaft.

Denn dar√ľber hinaus wollen die Sammler eines Markengebietes dieses ja m√∂glichst komplett im Album haben und sind daher mehr oder weniger gezwungen, alle erscheinenden Marken zu kaufen.

‚ÄěAbkassieren‚Äú der Sammler

Dem √ľbrigen Publikum ist die Hilfsbereitschaft zwar nicht abzusprechen, beschr√§nkt sich aber auf diejenigen Bev√∂lkerungsteile, die nicht mit dem Pfennig rechnen m√ľssen und daher auch bereit sind, Zuschl√§ge zu zahlen. Hier d√ľrfte im √úbrigen auch die Gestaltung der Marken eine Rolle spielen; entweder sie gef√§llt, oder sie gef√§llt eben nicht und man l√§sst den Kauf sein. W√§hrend bis in die 70er- Jahre hinein sowohl Postminister als auch Finanzministerium moderat vorgegangen waren und Zuschlagsausgaben bzw. Sonderm√ľnzen ma√üvoll verausgabten, ist dann in den Folgejahren nach und nach durchaus ein gewisses ‚ÄěAbkassieren‚Äú der Sammler zu beobachten. √úber das, was das Finanzministerium aktuell auf den Sammlermarkt bringt und was sich insbesondere im Bereich der Emission von Euro-Sonderm√ľnzen abspielt, decken wir besser den Mantel des Schweigens ‚Ķ

Titelabbildung: Mittelpunkt auf Block 7 – Stadion mit dem seinerzeit spektakul√§ren, zeltartigen Dach des ber√ľhmten Architekten Frei Otto.