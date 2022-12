Neuheiten Dezember 2022: 225. Geburtstag von Heinrich Heine

Bereits w√§hrend seiner Lehr- und Studienzeit hatte Heinrich Heine erste literarische Werke verfasst, darunter Aufs√§tze und Gedichte sowie die Trag√∂die ‚ÄěAlmansor‚Äú, aus der das auf der Briefmarke abgedruckte Zitat stammt. Seit dem 20. Jahrhundert werden diese Verse des Dichters und sp√§teren Journalisten, der sich f√ľr Meinungs- und Pressefreiheit, f√ľr Demokratie und Menschenrechte starkmachte, als d√ľster-prophetische Vorhersage kommender Ereignisse interpretiert.

Nachdem sich seine Hoffnungen auf eine Anstellung zerschlagen hatten, siedelte Heine 1831 nach Paris √ľber. Dort avancierte er zu einem streitbaren Schriftsteller, der das politische Zeitgeschehen kritisch und nicht selten sp√∂ttisch kommentierte.

Kritischer Denker

Damit machte er sich nicht nur Freunde: In Deutschland wurden seine Texte immer wieder zensiert und 1835 verboten. Er kehrte 1843 und 1844 besuchsweise in sein Heimatland zur√ľck und hielt die Eindr√ľcke in ‚ÄěDeutschland. Ein Winterm√§rchen‚Äú, einer seiner bis heute bedeutendsten Schriften, fest. In Deutschland hat man sich noch bis ins 20. Jahrhunderthinein schwergetan mit ihm und seinen Werken. Doch heute gilt Heinrich Heine zu Recht als einer der bedeutendsten deutschen Dichter. Mehr √ľber Heine lesen Sie in Ihrer DBZ 25/2022.



Entwurf: Professor Frank Philippin, Brighten the Corners, Signatur ¬© Projekt Gutenberg-DE, Text vom Heinrich-Heine-Institut, D√ľsseldorf

Ersttag: 1. Dezember 2022

Wert: 195 Cent

Michel-Nr.: 3731

Philotax-Nr.: 3606

Bestellnr. NL Philatelie: 151105435

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Striche in verschiedenen Grautönen