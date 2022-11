Informativ und aktuell: DBZ 25/2022

Die DBZ 24/2022 erscheint am 28. November 2022 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Heinrich Heine: Am√ľsanter Klassiker

Heine war zu Lebzeiten und blieb auch danach f√ľr so manche Leser ein umstrittener Schriftsteller. Er konnte nicht nur Lyrik in volksliedhaft-einfacher Form schreiben, sondern verfasste auch so manche scharfz√ľngige Texte. Man muss seine oft √ľberm√ľtigen, schrillen, mitunter frivolen Formulierungen nicht m√∂gen, kann seine Ironie, seine √§tzende Satire, seine Grenzen √ľberschreitende Spottlust missbilligen ‚Äď eines kann man Heinrich Heine nicht vorwerfen: dass er je langweilig gewesen sei. So konnte Hermann Kesten, der sp√§tere Ehrenpr√§sident des deutschen P.E.N.-Zentrums, Heine 1959 mit Fug und Recht als am√ľsantesten deutschen Klassiker und witzigsten Realisten unserer Literatur bezeichnen. In seinem Begleittext zur philatelistischen W√ľrdigung des Jubilars zitiert Dieter Heinrich dazu einige Beispiele aus Heines Werken.

Fr√ľhe Luftpost:Fotokarten mit Zeppelin

Und weiter geht‚Äôs auf unserer kleinen Luftschiffreise, diesmal nach Potsdam und Berlin, wo man vor √ľber hundert Jahren ebenso begeistert war von den ‚ÄěZigarren‚Äú und der dazu geh√∂renden Technik wie im s√ľddeutschen Ludwigshafen. Erhard Rothbauer beleuchtet im zweiten Teil seiner ‚Äěfotografischen Zeitreise via Zeppelin‚Äú die Rolle der Fotografen und zeigt Bildkarten und andere Zeitdokumente.

300 Jahre Herrnhut: Die ‚ÄěSchreiblustigen‚Äú

Vor 300 Jahren wurde in der N√§he des Gutes Berthelsdorf in der Lausitz ein Baum gef√§llt ‚Äď damit beginnt die Gr√ľndungsgeschichte des Ortes Herrnhut. Dort bot der pietistisch gepr√§gte Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Glaubensfl√ľchtlingen aus M√§hren eine neue Heimat. Schon bald strebten Br√ľder der ‚ÄěGemeine‚Äú als Missionare in alle Welt, und ein ausgepr√§ges Postwesen entstand in der Siedlung. Reinhart Hildebrand wei√ü mehr √ľber die Geschichte der Post in Herrnhut.

Abbildung: Heinrich Heine (Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim, 1831) · commons.wikimedia.org