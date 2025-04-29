Briefmarken auf Recyclingpapier

Die Deutsche Post hat am 3. April 2025 mit dem Motiv „Blumenbrief“ (MiNr. 3898) aus der Dauerserie „Welt der Briefe“ ihre erste Briefmarke auf Recyclingpapier herausgegeben. Das gemeinsam von der Deutschen Post und dem britischen Papierhersteller Tullis Russell entwickelte Papier spare laut einer Unternehmensmitteilung Ressourcen wie Holz, Wasser sowie Strom und verringere damit den CO2-Ausstoß. Die nassklebende Variante dieser Dauermarke im Wert von 95 Cent zur Frankierung eines Standardbriefes oder einer Postkarte wurde aus 12,8 Tonnen hundertprozentigem Recyclingpapier produziert.

Statt des üblichen Euro-Zeichens trägt die Marke als Erkennungsmerkmal ein grünes Blatt neben der Jahreszahl. Erschienen ist die Ausgabe in einer Erstauflage von 82,5 Millionen Exemplaren als Zehnerbogen sowie als nassklebende Rolle. Den Druck hat die Royal Joh. Enschedé in den Niederlanden übernommen.

Zusätzlich gibt es diese Briefmarke wie in DBZ 7/2025 auf Seite 11 berichtet als selbstklebende Variante (MiNr. 3993, FB 150), die laut Deutscher Post auf Grund der Klebefläche aktuell noch auf herkömmlichem Papier hergestellt wird. Insgesamt, also nass- und selbstklebend zusammengenommen, umfasst die Erstauflage der 95-Cent-Dauermarke„Blumenbrief“ rund 680 Millionen Stück. Sie löst die 95-Cent-Dauermarke „Ballonpost“ ab, die am 4. August 2022 erschienen ist und noch auf herkömmlichem Briefmarkenpapier produziert wurde (MiNr. 3705). Restbestände sind noch im Verkauf. Gestaltet hat beide Motive Bettina Walter, die für die Deutsche Post als Briefmarken-Designerin tätig ist.

Mehr zum Thema lesen Sie in der DBZ 9/2025. Das Heft ist am 28. April 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Probehefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Titelabbildung: Deutsche Post AG

