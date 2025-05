Helene Weigel zum 125. Geburtstag

Helene Weigel, geboren in Wien, begann ihre erfolgreiche Schauspielkarriere 1922 am Preu√üischen Staatstheater in Berlin. 1933 musste sie mit ihrem Ehemann Bertolt Brecht und ihren beiden Kindern emigrieren. Nachdem das Paar 1948 zur√ľckgekehrt war, gr√ľndeten beide 1949 das Berliner Ensemble, das sich unter der Intendanz Weigels und der k√ľnstlerischen Leitung Brechts in wenigen Jahren Weltruhm erwarb. Neben ihrer T√§tigkeit als Intendantin und Schauspielerin widmete sie sich der Pflege des k√ľnstlerischen Verm√§chtnisses des bereits 1956 verstorbenen Bertolt Brecht. Epochal bedeutend war Helene Weigels Leistung als gro√üe realistische Schauspielerin besonders der Brecht‚Äôschen Dramatik. Auf zahlreichen Auslandstourneen in Europa, insgesamt weit √ľber zehn Jahre und in √ľber 400 Auff√ľhrungen, konnte Helene Weigel unter anderem mit der Titelrolle in ‚ÄěMutter Courage‚Äú gro√üe Erfolge mit ihrem Ensemble feiern.

Mit Erstverwendungstag 8. Mai 2025 ehrt die Deutsche Post sie mit der Herausgabe der Gedenkganzsache ‚Äě125. Geburtstag Helene Weigel‚Äú…

