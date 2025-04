Informativ und aktuell: DBZ 9/2025

Die DBZ 9/2025 erscheint am 28. April 2025 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg: Grundsätzlich frei

Zusammenbruch und menschliches Leid: Bereits der Weltpostkongress von 1906 in Rom hatte, unter Ber√ľcksichtigung einer Entschlie√üung der ersten Haager Friedenskonferenz 1899, die Geb√ľhrenfreiheit f√ľr Kriegsgefangenen-Sendungen beschlossen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs profitierten auch die ehemaligen Soldaten und ihre Angeh√∂rigen von der Regelung, die noch bis in die 1960er-Jahre bei der Bundespost angewendet wurde, wie Karlheinz Walz ab Seite 12 beleuchtet.

Jahr der Schlange: Erneuerung und Gl√ľck

Nach 60 Jahren steht in China seit dem 29. Januar dieses Jahr erneut im Zeichen der (Holz-)Schlange ‚Äď noch bis zum 16. Februar 2026. Verausgabt wurden zwei Motive, die von zwei verschiedenen Designern entworfen wurden. Bei der Gestaltung spielten auch historische Felsmalereien eines gro√üen H√∂hlentempels eine Rolle: Carla Michel auf den Seiten 24 und 25.

F√ľr Schatzsucher: Philatec 1964, Teil 1

Erstmalig sollte 1964 die Verbindung von Postgeschichte und modernen Techniken der Kommunikation in den Mittelpunkt einer umfassenden Ausstellung in Paris gestellt werden. Dabei wurden unter anderem neue Entwicklungen von maschineller Bearbeitung und Bef√∂rderung von Post, zu Schalterausstattung und automatisiertem Briefmarkenverkauf vorgestellt. Und nat√ľrlich schlug sich dies auch in Markenmotiven nieder, wie Michael Burzan auf Seite 34 aufzeigt.

Hintergrund: Ein Bren Gun Carrier (Universal/Windsor) bringt eine Gruppe deutscher Gefangener während des Angriffs der 158. Brigade © Mapham J (Sgt), No 5 Army Film & Photographic Unit, commons.wikimedia.org

