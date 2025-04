Die Postscheine von Mecklenburg

Der Begriff des Postscheins ist uns heute nicht mehr gelĂ€ufig. Im 18. und 19. Jahrhundert verstand man darunter eine Quittung fĂŒr die Posteinlieferung eines eingeschriebenen Briefes, Wertbriefs oder Pakets. Mit einem solchen Nachweis in der Hand konnte der Einlieferer im Fall des Verlusts einer Sendung seine ErsatzansprĂŒche geltend machen.

Man darf nicht vergessen, dass die Übermittlung von Nachrichten und GĂŒtern in frĂŒheren Zeiten vielen Gefahren und Risiken ausgesetzt war. Je nach Art der Sendung haben die Scheine unterschiedliche Formate und weichen auch in der Gestaltung voneinander ab. So bieten sie fĂŒr die Forschung ein faszinierendes BetĂ€tigungsfeld und spiegeln Entwicklungen in der Kommunikation und Verwaltung wider.

Drei Autoren der Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg haben sich zusammengetan, um alle bis dato bekannten Postscheine von Mecklenburg-Schwerin zu erfassen und zu systematisieren. Im Blickpunkt stehen zunĂ€chst die StĂ€dte Schwerin, Rostock und GĂŒstrow. Weitere Ortschaften sollen folgen, gleichfalls noch nicht behandelte Arten von Scheinen wie etwa Einzahlungsquittungen oder RĂŒckscheine.

In der Vergangenheit hat sich Professor Hans Weidlich eingehend mit den Postscheinen von Preußen und von WĂŒrttemberg befasst. Seine Vorgehensweise ĂŒbernehmen die Autoren und ergĂ€nzen sie durch eigene Forschungen.

Auffallend ist die Vielfalt der Postscheine Mecklenburg-Schwerins. Bis 1849 ist das Querformat ĂŒblich, danach setzt sich ein standardisiertes Hochformat durch. BĂŒttenpapier kommt zur Verwendung ebenso wie grĂŒn-graues oder blĂ€uliches Farbpapier. In der textlichen AusfĂŒhrung lassen sich neben unterschiedlichem Layout zahlreiche voneinander abweichende Formulierungen beobachten wie auch Varianten bei den verwendeten Schrifttypen oder Unterschiede der Amtsbezeichnungen. Das fĂŒhrt dazu, dass fast jeder Postschein sein individuelles Gesicht hat.

In alphabetischer Reihenfolge der Postorte werden die Postscheine chronologisch vorgestellt. Jedes Muster ist in OriginalgrĂ¶ĂŸe abgebildet, begleitet von einem „Steckbrief“. Er gibt als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal die Art des jeweiligen Jahresvordrucks an und verweist auf charakteristische Spezifika. Hinzu kommen die FrĂŒh- und SpĂ€tverwendungsdaten und die Angabe zur Anzahl der gesichteten Exemplare. Nicht selten handelt es sich um Unikate, meist haben weniger als zehn Exemplare vorgelegen. Den „Rekord“ bilden zwei Muster mit je 22 Vorlagen.

Die Vorstellung der drei StĂ€dte GĂŒstrow, Rostock und Schwerin gibt Auskunft ĂŒber die Einwohnerzahl in den Jahren 1810 und 1867, die Zuordnung des Postdistrikts mit Anzahl der Postanstalten sowie die jeweiligen Postmeister/-beamten mit dem Zeitraum ihrer TĂ€tigkeit. So lĂ€sst sich die Unterschrift auf dem Postschein genau zuordnen.

Die Galerie der Postscheine umfasst insgesamt rund 130 Exemplare. Die Autoren sind sich bewusst, dass ihr erster Versuch einer zusammenfassenden Darstellung nur ein vorlĂ€ufiges Ergebnis liefern kann. Sie rufen deshalb ausdrĂŒcklich dazu auf, „dass noch weitaus mehr Sammler ihre BestĂ€nde durchforsten, um evtl. noch nicht erfasste Scheine bzw. weiterfĂŒhrende Verwendungsdatenmitzuteilen“. Ziel ist die Erstellung eines Nachschlagewerks sĂ€mtlicher mecklenburgischer Postscheine.

Das gut gestaltete Heft mit klarem Layout und sauberen, deutlichen Abbildungen macht Lust, sich mit diesem spannenden Aspekt der mecklenburgischen Postgeschichte nÀher zu befassen.

Rainer von Scharpen

Verzeichnis der Postscheine von Mecklenburg (Beilage Großherzogspost Rb-Nr. 95). Von Achim Schade, GĂŒnther Theile und Thomas Wickboldt. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg, 2024. Format: DIN A4, 80 Seiten, farbige Abb., Softcover mit Heftbindung. Preis: 10 Euro plus Versandkosten. Bezug: Thomas Wickboldt, Karl-Marx-Str. 11, 16341 Panketal. Tel. 0171 / 4874219, E-Mail: info@arge-mecklenburg.de.

Titelabbildung: FrĂŒhester Postschein von Rostock vom 13. August 1760. Bislang ist nur ein einziges Exemplar bekannt.