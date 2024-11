Postalischer Geldverkehr in Deutschland

Der Autor bedarf eigentlich keiner Vorstellung mehr. Seit den 1920-30er Jahren, als im Berliner Ganzsachen-Sammlerverein international renommierte Koryph√§en wie Carl Lindenberg, Siegfried Ascher und Franz Kalckhoff t√§tig waren, hat sich niemand mehr mit den deutschen Ganzsachen so umfassend, vielseitig und in die Tiefe gehend befasst wie Hanspeter Frech. In jedem seiner Werke mit originellen Forschungsans√§tzen verbindet er die katalogm√§√üige Darstellung der Materie mit einem detailreich und lebendig dargestellten Aspekt der Postgeschichte. Seine j√ľngste Ver√∂ffentlichung macht da keine Ausnahme. Nach eigenem Bekunden ‚Äěmit gro√üer Wahrscheinlichkeit zum letzten Mal‚Äú habe er ‚Äědie Ergebnisse meiner Sammel- und Forschungst√§tigkeiten in einem Buch zusammengefasst.‚Äú

Im Fokus steht diesmal der postalische deutsche Geldverkehr in jedweder Form. Deutschland kommt das Verdienst zu, auf dem Gr√ľndungskongress der UPU in Bern 1874 einen geregelten zwischenstaatlichen Postanweisungsverkehr angestrebt zu haben. F√ľr die erforderlichen Vordrucke wurde schlie√ülich auf dem Postkongress in Wien 1891 eine einheitliche Kartenform gefunden.

√úppige Ausstattung

In seiner anschaulichen allgemeinen Einf√ľhrung in das Werk geht Frech der Frage nach: ‚ÄěWie kam damals eine Geldsumme aus dem einen Ort in den anderen?‚Äú Er erl√§utert Geldsorten und W√§hrungsverh√§ltnisse ‚Äď seinerzeit kursierten in Deutschland zeitgleich acht verschiedene W√§hrungen, die untereinander umgerechnet werden mussten ‚Äď und beleuchtet Fahrpost und Briefpost. F√ľr jeden Staat gibt es zudem einen gesonderten Abriss zur Geschichte der Geld√ľbermittlung.

Frechs Augenmerk richtet sich vor allem auf die kaum systematisch erforschten Formulare ohne Wertstempel. Er behandelt daneben nat√ľrlich ebenfalls die in den Katalogen verzeichneten Postanweisungs-Ganzsachen. Auch Aufgabescheine bezieht er textlich und bildlich in seine Ausf√ľhrungen ein. So erstellt er, basierend auf einem gr√ľndlichen Studium der verstreuten einschl√§gigen Verf√ľgungen, das erste allumfassende Werk √ľber die deutschen Postanweisungen. Nicht fehlen d√ľrfen darin selbstverst√§ndlich die oftmals nur m√ľhsam zu beschaffenden Geb√ľhren√ľbersichten, die besonders f√ľr Bayern und W√ľrttemberg sehr ausf√ľhrlich ausfallen.

Das Werk ist mit mehr als 1700 farbigen Abbildungen sehr √ľppig ausgestattet, u.a.‚Äď grandios! ‚Äď mit gebrauchten Postanweisungen. Braunschweig ausgenommen, gibt es davon ‚Äěpro Staat i.d.R. gerade mal ein bis zwei Handvoll‚Äú. Eigentlich h√§tten sie n√§mlich zwecks sp√§terer Vernichtung an die Post zur√ľckgegeben werden m√ľssen. Und da wir schon bei den Rarit√§ten sind: sogar mit fast unbekannten Formularen aus Bremen, L√ľbeck, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und sensationell aus Bergedorf kann der Autor aufwarten. Selbst Probedrucke pr√§sentiert er in stattlicher Zahl: 93 (!) Exemplare f√ľr Hannover, 3 f√ľr Sachsen, 46 f√ľr W√ľrttemberg und 8 f√ľr die Deutsche Reichspost. So die St√ľcke nicht aus der eigenen Sammlung stammen, was zumeist der Fall ist, wird die (Auktions-)Quelle genau angegeben.

Standardreferenz

Akribie ist Frechs Markenzeichen. Dies gilt gleicherma√üen f√ľr Qualit√§t und Umfang seiner Recherche (knapp vier Seiten Quellenangaben), die Legenden zu den abgebildeten Belegen und die Systematik der Darstellung insgesamt. Schlagender Beweis: Seine Ausf√ľhrungen zu den Postanweisungs-Formularen und -Ganzsachen von Bayern und W√ľrttemberg allein haben mit 78 bzw. 126 Seiten den Umfang von zwei Handb√ľchern. Hilfreich f√ľr den Sammler d√ľrften die Bewertungshinweise am Schluss sein: Frech √§u√üert sich zur Seltenheit einzelner Gebiete bzw. Belege und gibt mit aller Vorsicht realistische Preisspannen an. ‚Äď Hervorgehoben werden soll auch die durchg√§ngig klare, verst√§ndliche Sprache.

Dem inhaltlichen hohen Standard des Werks steht die technische Ausf√ľhrung in keiner Weise nach: fester Einband mit Fadenheftung, mattes 90 g Papier, ansprechendes Layout, saubere hochaufl√∂sende Abbildungen in angemessener Vergr√∂√üerung. Die Inhalts√ľbersicht h√§tte vielleicht besser am Anfang Platz gefunden. ‚Äď Das Buch erf√ľllt alle Voraussetzungen, f√ľr lange Zeit die Standardreferenz f√ľr das Sammelgebiet des postalischen Geldverkehrs in Deutschland zu sein. Es f√ľllt eine wichtige L√ľcke!

Frech, Hanspeter, Die Postanweisungen der altdeutschen Staaten und der Deutschen Reichspost. Ganzsachen und Formulare (und etwas Geld). Format 30,5 x 21,5 cm, 440 Seiten, mehr als 1700 farbige Abb., Hardcover mit Fadenbindung. Hausach: Selbstverlag 2024. Preis: 86 ‚ā¨ zuz√ľglich Versandkosten. Bezug beim Autor: Hanspeter Frech, Am Hinterhof 30, 77756 Hausach. ‚Äď HPFrech@web.de.

Rainer von Scharpen

Titelabbildung: Braunschweigische Dienstpostanweisung, privat verwendet mit 2 Gr. Geb√ľhr (MiNr. 19) von Stadtoldendorf nach Holzminden.

Eines von drei derzeit bekannten Postst√ľcken! [Feuser-Auktion 101/I im M√§rz 2024; Zuschlag 820 Euro]