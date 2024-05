Sammelgebiet Europawahlen

In 27 L√§ndern finden diesen Monat die 10. Wahlen zum Europ√§ischen Parlament statt. Nach den Abstimmungen in Indien sind es die zweitgr√∂√üten demokratischen Wahlen der Welt; seit 1979 werden sie alle f√ľnf Jahre in den Mitgliedstaaten der Europ√§ischen Union durchgef√ľhrt. Das britische K√∂nigreich hat vor dem ‚ÄěBrexit‚Äú neunmal daran teilgenommen, von 1979 bis 2019.

Die Sammlung von Sondermarken zu diesem europaweiten Thema ist √ľber die Jahrzehnte auf eine Vielfalt von mehr als vier Dutzend Motiven angewachsen. Das ist durchaus noch eine √ľberschaubare Zahl, die zum Start einer erschwinglichen eigenen Kollektion einl√§dt. Es hat einen eigenen Reiz, zu vergleichen, wie die verschiedenen Postverwaltungen die Aufgabe gel√∂st haben, dieses Thema zu visualisieren und zu kommunizieren. Es mag zun√§chst auf den ersten Blick eher abstrakt wirken, doch es betrifft uns und die Menschen Europas in so vielen Bereichen, heute wie in der Zukunft.

Im Juni 1979 waren rund 180 Millionen europ√§ische B√ľrgerinnen und B√ľrger berechtigt, 410 Abgeordnete des Europ√§ischen Parlaments (EP-PE) zu w√§hlen, als Vertretung der V√∂lker von neun Staaten, die sich damals zur Europ√§ischen Gemeinschaft zusammengeschlossen hatten. In diesem Monat finden die Direktwahlen in 27 L√§ndern statt, um 720 Abgeordnete zu bestimmen‚Ķ

Titelabbildung: Bund MiNr. 1002 vom 14. Februar 1979 zu den ersten Direktwahlen des Europ√§ischen Parlaments. Einzelfrankatur zur Anschriftenpr√ľfung.