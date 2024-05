Informativ und aktuell: DBZ 11/2024

Die DBZ 11/2024 erscheint am 27. Mai 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Sportphilatelie: Besondere Spiele

Vielleicht ging es Ihnen wie mir: Als sich vor einem Jahr in Berlin Tausende Sportlerinnen und Sportler zu den Welt-Sommerspielen der Special Olympics trafen, hielt ich sie zun√§chst f√ľr einen Paralympics-Ableger. Falsch gedacht, denn bei den Special Olympics stehen Athletinnen und Athleten mit geistiger und Mehrfachbehinderung im Mittelpunkt. Und sie sind Teil einer Jahrzehnte zur√ľckreichenden weltweiten Bewegung f√ľr Inklusion im Sport. Die Philatelie war schon fr√ľh mit dabei, wie wir ab Seite 14 zeigen.

Thematik: Was Stempel können

Dieser Teil unserer Serie ‚ÄěMehr als bunte Bilder. Vielfalt in der Thematik‚Äú ist so umfangreich, dass wir ihn aufgeteilt haben. Dabei geht es nicht mal um Briefmarken, sondern um Stempel, gemeinhin als Markophilie bekannt. Folgen Sie uns auf einen Streifzug in die Welt der verschiedenen Stempelmotive und -arten ab Seite 27. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Die Menge bei der Eröffnungszeremonie der Special Olympics World Games 2003 im Croke Park, Dublin, Irland © Mb.matt~commonswiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org