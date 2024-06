Geschichten und Geschichte 2024 – ePaper

in Geschichten und Geschichte

by Dirk Rosenplänter

Das neue Sonderheft „Geschichten und Geschichte“ ist da. Darin geht es um das „Leben am Vulkan“, genauer gesagt um das Leben – und die Heimatphilatelie – am Hohentwiel und um die Frage, wie man zum Heimatsammler wird. Außerdem geht es um die Urlaubsinsel Rügen und ins sächsische Oschatz.

Mehr dazu lesen Sie im neuen Sonderheft „Geschichten und Geschichte“, das den kommenden Ausgaben des BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihr Sonderheft „Geschichten und Geschichte“ in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten es dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Sonderheftes „Geschichten und Geschichte“.