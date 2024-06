200 Jahre Auswanderung nach Brasilien: Hermann Blumenau aus Hasselfelde

Erste Deutsche kamen schon ab 1500 nach Brasilien, doch sie blieben nicht auf Dauer dort. Die eigentliche Auswandererbewegung setzte erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ein und daf√ľr gab es verschiedene Gr√ľnde. Die meisten Auswanderer wollten ein besseres Leben erreichen und so ihre soziale, wirtschaftliche und politische Lage verbessern. In Deutschland war die Bev√∂lkerung stark angestiegen, w√§hrend die Arbeitspl√§tze durch die zunehmende Industrialisierung im 19. Jahrhundert eher abnahmen. Arbeitslosigkeit und zunehmende Armut waren die Folgen. Besonders Handwerker wurden durch die Technisierung in den Ruin getrieben.

1824 gr√ľndeten 20 Deutsche die erste Siedlung Frankenthal in Bahia. Diese erste Auswanderungswelle war ab 1818 von Georg Anton Sch√§fer vorbereitet worden. Seit 1924 gilt der 25. Juli 1824 als der ‚ÄěTag der deutschen Einwanderung‚Äú in Brasilien. Ab 1822 warben brasilianische Regierungsbeauftragte gezielt in Deutschland f√ľr die Umsiedlung ins gr√∂√üte s√ľdamerikanische Land. Es war das Jahr, in dem Brasilien selbst seine Unabh√§ngigkeit vom Mutterland Portugal erreicht hatte…

Titelabbildung: Der Sonderstempel w√ľrdigt Hermann Bruno Otto Blumenau als Mitglied

der Freimaurerloge in Blumenau.