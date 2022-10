Slowakische Briefmarke für die Ukraine

Auch die Slowakische Republik hat eine Briefmarke aus Solidarität mit der von Russland völkerrechtswidrig angegriffenen Ukraine herausgegeben. Bereits am 19. September ist der Wert zu 0,75 Euro erschienen. Dazu heißt es seitens der slowakischen Postverwaltung:

„Blutiger Krieg gegen Frauen und Kinder“

„Das kriminelle totalitäre russische Regime führt auch einen blutigen Krieg gegen Frauen und Kinder. Um dem Konflikt zu entkommen, haben Millionen von ihnen die Ukraine verlassen, vor allem in Richtung Europäische Union… Seit Beginn des Konflikts haben mehr als 700 000 ukrainische Staatsbürger die slowakische Grenze überschritten. Die Mehrheit davon Frauen und Kinder, die einen sicheren Hafen suchten. Viele von ihnen sind über die Slowakei hinaus in andere Länder gereist, aber mehr als 90 000 haben in der Slowakischen Republik um Schutz gebeten. An der Grenze haben lokale Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, unterstützt von Hunderten von engagierten Freiwilligen, viel getan, um sie bei der Durchquerung der Slowakei zu unterstützen. Die Bereitstellung von Unterkunft, Verpflegung, medizinischer Versorgung und Bildung für die Kinder zeigt unsere wachsende Hilfsbereitschaft…

Diese spontane Unterstützung für eine demokratische Ukraine, die sich in Demonstrationen zeigt, an denen viele unserer Bürger in vielen Städten der Slowakei teilnahmen, hat die Hoffnung der Flüchtlinge geweckt, dass die Zeit kommen wird, in der sie in ihre freie Heimat zurückkehren können.“

Die von Peter Konečný entworfene Marke hat eine Auflage von 500 000, der dazugehörige Ersttagsbrief eine Auflage von 3000 Stück.

>>> Weitere Meldungen zum Thema Ukraine.