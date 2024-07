Deutschland im Fußballfieber

in Deutschland

by Harald Kuhl

Der Juni und Juli dieses Jahres stehen ganz im Zeichen des Fußballs, wenn in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 2024 stattfindet. Unabhängig vom Abschneiden der deutschen Elf, zieht dieser Mannschaftssport immer wieder viele Menschen in ihrem Bann. Dies war auch schon vor 70 Jahren so.

Rückblick 1954

Vom 16. Juni bis zum 4. Juli 1954 fand in der Schweiz die fünfte Fußballweltmeisterschaft statt. Der eindeutige Favorit für den Titel war der Olympiasieger von 1952: Die seit Jahren ungeschlagene Auswahl Ungarns, der es 1953 als erster Mannschaft gelungen war, England auf eigenem Boden zu besiegen. In der Vorrunde der Weltmeisterschaft verlor das deutsche Team gegen die übermächtigen Magyaren mit 3:8. Nachdem die DFB-Elf im Halbfinale aber dank Schäfer, Morlock sowie Fritz und Ottmar Walter gegen Österreich überraschend einen 6:1-Sieg und damit die sensationelle Finalteilnahme herausspielte, wartete im Finale am 4. Juli im Berner Wankdorfstadion erneut Ungarn.

Wunder von Bern

Nach frühen Gegentoren von Puskás und Czibor stand es schnell 0:2. Doch die Deutschen kamen zurück und gewannen völlig unerwartet durch Tore von Morlock und zweimal Rahn noch mit 3:2. Deutschland war erstmals Fußball-Weltmeister und die Begeisterung fand keine Grenzen. Die Fußballfans in Deutschland verfolgten die damalige mitreißende Reportage des Endspiel am Radio.

Gedenkganzsache

Zur Erinnerung an diesen bis heute bei Fußballinteressierten als „Wunder von Bern“ bekannten WM-Sieg gibt die Deutsche Post mit Erstverwendungstag 4. Juli 2024 zum 70. Jubiläum eine als Beitragsbild ganz oben abgebildete Gedenkganzsache heraus. Der Briefumschlag mit Verkaufspreis 1,20 Euro ist mit 85 Cent für einen Standardbrief frankiert. Als Wertstempel dient die Sondermarke „125. Geburtstag Sepp Herberger“ vom 1. März 2022 (MiNr. 3675). Die Firma Deutscher Philatelie Service GmbH, Wermsdorf, hat den Umschlag mit den Abmessungen 162 x 114 Millimeter gestaltet und im mehrfarbigen Offsetdruck auf ungestrichenem Sonderganzsachenpapier produziert. Diese Gedenkganzsache ist ab dem 4. Juli 2024 über das Versandzentrum Weiden (Telefon 0961 3818 – 3818) erhältlich oder wird Abonnenten automatisch zugesandt. Für Einzelbestellungen gelten die Produktnummern 152200486 für postfrische sowie 000486EW5 für mit dem abgebildeten Erstverwendungsstempel versehene Exemplare. Die Stempelung mit diesem Stempel erfolgt bei den Sonderstempelstellen Weiden und Berlin.

Stempel des Monats

Außerdem widmet sich der „Stempel des Monats“ Juli dem 70. Jahrestag des Wunders von Berns. Details zum Bezug dieses Stempels und zu weiteren Angeboten der Post finden Sie in der Juli-Ausgabe Ihres BRIEFMARKEN SPIEGEL.