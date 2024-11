Neuheiten November 2024: Tiere, Weihnachten, Geschichte und Kunst

Am 2. November 2024 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Welt der Briefe: Zackenbarsch

F√ľr eine Dauermarke stattete Bettina Walter einen Zackenbarsch mit einer Briefmarken √§hnelnden Z√§hnung aus. Im Folienblatt ist der Wert auch selbstklebend erh√§ltlich. Es enth√§lt zehn Exemplare.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 2. November 2024

Wert: 20 Cent

Michel-Nr.: 3861, 3867 (selbstklebend), FB 139

Philotax-Nr.: 3736, 3742 (selbstklebend), MH 280

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 150909110 (Zehnerbogen), 151017661 (Rolle nassklebend 200 St√ľck), 152308503 (FB postfrisch), 008503EW5 (FB gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Elemente des Motivhintergrundes

Weihnachten: ‚ÄěKirchenfenster ,Himmlisches Licht‚Äė der Abteikirche Tholey‚Äú

Die 1957 in der afghanischen Stadt Herat geborene K√ľnstlerin Mahbuba Elham Maqsoodi studierte im russischen St. Petersburg. Seit 1994 lebt sie in Deutschland.

Maqsoodi gewann 2018 einen Wettbewerb um die Gestaltung der Kirchenfenster f√ľr die Abteikirche St. Mauritius in der saarl√§ndischen Gemeinde Tholey. Die Kirche geh√∂rt zum Kloster Tholey. In ihrer heutigen, fr√ľhgotischen Form besteht sie seit 1260.

Als älteste Abtei Deutschlands wird Tholey im Testament des Adeligen Adalgisel Grimo aus dem Jahr 634 erwähnt. Es befindet sich in der Gegenwart im Landeshauptarchiv Koblenz.

Maqsoodis Fensterentw√ľrfe stellen biblische Erz√§hlungen und Figuren des Alten und Neuen Testaments dar. Sie wurden in der Bayerischen Hofglasmalerei Gustav van Treeck in M√ľnchen sowie in der Glasmalerei Frese in Saarbr√ľcken realisiert. Die thematischen Ideen der Fensterbilder lieferten die M√∂nche des Benediktinerordens aus dem Kloster Tholey.

Eine Sondermarke pr√§sentiert einen Teil des Fensters ‚ÄěHimmlisches Licht‚Äú. Es geh√∂rt zum linken Nebenchor der Abteikirche. Zu erkennen sind das gerade geborene Jesuskind, Maria und Josef.

Das Motiv ‚ÄěKirchenfenster ,Himmlisches Licht‚Äė der Abteikirche Tholey‚Äú erscheint zudem selbstklebend im gleichnamigen 10er-Folienblatt.

Entwurf: Prof. Dieter Ziegenfeuter, Susanne Wustmann, Werk/Detail: ‚ÄěHimmlisches Licht‚Äú ¬© Mahbuba Maqsoodi, Fotos: Benjamin Mang ¬© Atelier Maqsoodi, Chayenn Gutowski (Folienblatt, Erstverwendungsstempel)

Ersttag: 2. November 2024

Wert: 85 + 40 Cent

Michel-Nr.: 3862, 3868, FB 140

Philotax-Nr.: 3737, 3743, MH 281

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151700117

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: wei√ü, in Blau Gutes tun ‚ÄěMit Briefmarken helfen‚Äú



Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Elisabeth von Thadden (1890‚Äď1944)

Elisabeth von Thadden kam am 29. Juli 1890 in Mohrungen zur Welt, das damals zur Provinz Ostpreu√üen geh√∂rte. Heute hei√üt die Stadt MorńÖg und ist Teil der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. In Berlin lie√ü sich von Thadden zur Wohlfahrtspflegerin ausbilden. Ab 1927 leitete sie im Schloss Wieblingen bei Heidelberg ein Erziehungsheim f√ľr M√§dchen.

Von Thadden sympathisierte mit der Bekennenden Kirche, welche die Kontrolle der Nationalsozialisten √ľber die Evangelische Kirche verhindern wollte. Sie setzte sich f√ľr Juden ein, die zunehmender Verfolgung ausgesetzt waren.

Nachdem ihr das Naziregime die Schulleitung entzogen hatte, schloss sich von Thadden dem Solf-Kreis an, einer Berliner Gruppe von Oppositionellen. Der Name bezieht sich auf die f√ľr Treffen genutzte Wohnung Hanna Solfs.

Von Thadden und zahlreiche Mitglieder des Solf-Kreises wurden am 10. September 1943 verhaftet. Am 1. Juli 1944 verurteilte sie der Volksgerichtshof zum Tod. Von Thadden wurde am 8. September des Jahres in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Entwurf: Prof. Daniela Haufe, Prof. Detlef Fiedler (Cyan) Foto: © ullstein bild

Ersttag: 2. November 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3863

Philotax-Nr.: 3738

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105519

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Blau und Weiß des Motivs

Street Art: Heimat ‚Äď case_maclaim

Das f√ľnfte Sonderpostwertzeichen der Serie ‚ÄěStreet Art‚Äú widmet sich dem K√ľnstler und Diplom-Restaurator case_maclaim, b√ľrgerlich Andreas von Chrzanowski, und seiner Arbeit ‚ÄěHeimat‚Äú. Es handelt sich um ein Graffitigem√§lde, das er 2023 an ein Wohnhaus des Quartiers Ostersbaum in der Schlieperstra√üe 21 in 42107 Wuppertal-Elberfeld spr√ľhte.

Das Kunstwerk entstand im Rahmen des Projekts Urbaner Kunstraum Wuppertal (UKW). Der 2020 gegr√ľndete gemeinn√ľtzige Verein WupperOne929 UrbanArt rief es ins Leben.

Im Wuppertaler Wandgem√§lde, einem Mural, bilden H√§nde die titelgebende Geb√§rde der Geh√∂rlosensprache. Auch die Farbe T√ľrkis verweist auf das Thema, verwenden sie doch viele Geh√∂rlosenorganisationen als Symbol.

Entwurf: Bettina Walter, Werk ‚ÄěHeimat‚Äú ¬© case_maclaim/Andreas von Chrzanowski

Ersttag: 2. November 2024

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3864

Philotax-Nr.: 3739

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105518

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ausschnitte der Motivs

Weihnachten f√ľr Kinder ‚Äď Weihnachtsb√§ckerei

Eine Sondermarke pr√§sentiert eine Illustration des beliebten Kinderliedklassikers ‚ÄěDie Weihnachtsb√§ckerei‚Äú vom Komponisten und S√§nger Rolf Zuckowski. Sie stammt von Julia Ginsbach.

Wie es bei speziellen Kinderb√ľchern des Verlags Ravensburger m√∂gich ist, ert√∂nen verschiedene Kl√§nge, wenn man einen tiptoi ¬ģ-Stift √ľber das Motiv bewegt. Zuvor muss der Stift, ein digitales Medium, mit einer Audiodatei bespielt werden, die K√§ufer auf der Webseite tiptoi.de herunterladen k√∂nnen.

In Verbindung bringen die Sondermarke und der tiptoi ¬ģ-Stift nicht nur Ausz√ľge von Zuckowskis Klassiker hervor, sondern auch Dialoge zwischen den dargestellten Figuren, eine Geschichte sowie Informationen zur Adventszeit und zum Thema ‚ÄěBriefmarken‚Äú.

Auch die Sondermarke ‚ÄěWeihnachten f√ľr Kinder ‚Äď Weihnachtsb√§ckerei‚Äú bringt die Deutsche Post in einer selbstklebenden Variante auf den Markt. Ein gleichnamiges Folienblatt umfasst zehn Werte.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Urheberrechte Illustration und Musik: Julia Ginsbach/Rolf Zuckowski

Ersttag: 2. November 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3865, 3869, FB 141

Philotax-Nr.: 3740, 3744, MH 282

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105520, 152302027 (FB postfrisch), 002027EW5 (FB gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Gelb des Motivs, ‚Äětiptoi‚Äú

Flaschenpost

Am 2. November 2022 erschien die Dauermarke ‚ÄěFlaschenpost‚Äú (MiNr. 3723) aus der Serie ‚ÄěWelt der Briefe‚Äú nassklebend (siehe DBZ 22/2022). Im 10er-Folienblatt finden Sammler das Motiv ab dem 2. November 2024 auch in selbstklebender Form (siehe Seite 6). Die selbstklebende Marke erhielt die MiNr. 3866 und die Philotax-Nummer 3741.

Das Folienblatt tr√§gt die MiNr. 138 und die Philotaxnummer 279. Beim Service- und Versandzentrum Weiden gelten f√ľr das Folienblatt die Bestellnummern 152308502 (postfrisch) und 008502EW5 (gestempelt)

Abbildungen: © Deutsche Post AG