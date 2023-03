Ukraine: Grüße von Banksy

Zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat die ukrainische Post eine Briefmarke mit einem Motiv des weltberühmten Graffiti- und Street Art-Künstlers Banksy herausgegeben. Das Bild hatte Banksy bei einem Besuch in der Ukraine auf eine von einem russischen Luftangriff beschädigte Hausfassade in Borodyanka gesprüht. Es stellt das Duell zweier Judokas dar, von denen der kleinere gewinnt und wurde von Ukrposhta als Skizze für die Postausgabe „FCK PTN!“ verwendet.

Auf die Matte werfen

Die Marke mit einem Frankaturwert von „F+7“ (Porto für einen eingeschriebenen Brief bis 50 g innerhalb der Ukraine) ist in einer Auflage von 1 500 000 Stück erschienen und über den Webshop der ukrainischen Post erhältlich. Dazu gibt es einen FDC und einen Ersttagsstempel. „Wir glauben, dass auch diese ukrainische Briefmarke prophetisch werden wird. Und 2023 wird die flächenmäßig kleinere, aber hundertmal motiviertere Ukraine endlich Russland auf die Matte werfen“, sagte Igor Smelyanskyi, Generaldirektor von Ukrposhta, zur neuen Ausgabe, deren Erlös für humanitäre Zwecke verwendet wird. Am Ausgabetag bildeten sich bereits lange Schlangen von Käufern vor dem Hauptpostamt in Kiew.

