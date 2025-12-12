Wien: Ein Hexer auf der Comic-Messe

Am 21. und 22. November 2025 fand in der Messe Wien, einem 15 Hektar großen Gelände mit 55 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Bezirk Leopoldstadt der österreichischen Hauptstadt, die erste Vienna Comic Con statt. 17 000 Fans von Comics, Videospielen und Fernseh­serien ­besuchten die Messe.

„Con“ stellt eine Abkürzung des englischen Wortes „convention“, „Zusammenkunft“, dar.

Zeichner und Designer stellen dabei ihre Arbeiten vor und stehen für Fragerunden und Workshops zur Verfügung. Cosplayer, eine Ableitung der englischen Wörter „costume“, „Kostüm“, und „play“, „Spiel“, verkleiden sich als Figuren aus Comicreihen und Filmen.

Fans aus allen Genres des Rollenspiels treffen aufeinander: ob mit Figuren und Würfeln für Tabletop-Spiele, mit Stift und Papier, „Pen & Paper“, oder im Live Action Roleplaying, dem theatralen Spiel im Kostüm. Hinzu kommen E-Sports-Wettbewerbe: Videospielturniere mit internationalen Teilnehmern.

Briefmarken-Block zum Jubiläum

Die Termine für die zehnte Ausgabe der Vienna Comic Con waren der 22. und 23. November 2025. Die Österreichische Post öffnete einen Stand. 2024 waren 600 Aussteller vertreten. Rund 39 500 Besucher kamen nach Wien. Zum Jubiläum der Messe veröffentlichte die Österreichische Post am 22. November 2025 einen Block mit zwei Sondermarken. Sie sind jeweils 35 mal 35 Millimeter groß, während der Block 110 mal 65 Millimeter misst. Mit dem Entwurf beauftragte man Krzysztof Domaradzki. Er verwendete Charaktere des Videospiels „The Witcher 3: Wild Hunt“. Auch die Auflage von 125 100 2er-Blocks bezieht sich auf „The Witcher“: Die Figur Ciri kam im Jahr 1251 zur Welt. Sämtliche Postwertzeichen produzierte Cartor Security Printing. Weitere neue österreichische Briefmarken stellt Marius Prill in der aktuellen DBZ 24/2025 vor.

