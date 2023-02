Briefmarke des Monats März: Erfolgreicher Wirtschaftsstandort

in Briefmarke des Monats

by Kai Böhne

„Ein EU-Beitritt Liechtensteins steht laut Dr. Christian Frommelt, Direktor und Forschungsleiter Politik des Liechtenstein-Instituts, derzeit zwar nicht zur Debatte. Gleichwohl pflegt der Kleinstaat enge Beziehungen zu seinen europäischen Nachbarn und ist dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) beigetreten. Dies ermöglicht Liechtenstein den freien Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr im EU-Binnenmarkt.

Liechtenstein setzt sich seit Jahrzehnten für ein einvernehmliches Miteinander und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn ein. Die bestätigt aktuell gerade das 100jährigen Bestehen des Zollvertrages zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz. Dieser Zollvertrag legte den Grundstein für die heutige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarstaaten in vielen Lebensbereichen. Eine neue Briefmarke zeigt anschaulich, wie die gemeinsamen Zollvereinbarungen wie Zähne eines Reißverschlusses ineinandergreifen.

Gemeinschaftsausgabe mit der Schweiz

Das Vertragswerk hat zu einer einzigartigen Verbindung zwischen Liechtenstein und der Schweiz geführt. Die Beziehungen haben sich im Laufe des Jahrhunderts als tragfähig, beständig, zukunftstauglich und als fester Wert in Krisenzeiten erwiesen. Dies ist nicht selbstverständlich und soll sich auch in den Jubiläumsaktivitäten widerspiegeln. Postalisch feiern die Philatelie Liechtenstein und die Schweizerische Post den Jahrestag des Zollanschlussvertrages mit einer Gemeinschaftsausgabe, bestehend aus zwei Werten zu 0,90 und 1,10 Schweizer Franken.

Der am 29. März 1923 geschlossene und seit dem 1. Januar 1924 in Kraft getretene Vertrag über den Anschluss Liechtensteins an das schweizerische Zollgebiet bildet die Grundlage für Liechtensteins Entwicklung zu einem sehr erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Das Motiv der zweiten Marke betont die langjährige Freundschaft der beiden Nachbarländer, indem es Elemente des Originalvertrages auf dem Postwertzeichen festhält. Der Kleinstaat ist seither Teil des schweizerischen Zollgebietes und der Schweizer Franken dient als offizielles Zahlungsmittel.

Alle von der Schweiz mit dritten Staaten abgeschlossenen Handels- und Zollverträge finden auch auf Liechtenstein Anwendung. Die Schweiz wird ermächtigt, Liechtenstein bei derartigen Verhandlungen zu vertreten und diese Verträge mit Wirksamkeit auch für Liechtenstein abzuschließen. Liechtenstein kann internationalen Übereinkommen beitreten und Mitglied internationaler Organisationen im Deckungsbereich des Zollvertrages werden, auch wenn die Schweiz diesen nicht angehört. Die beiden liechtensteiner Jubiläumswerte sind unsere Briefmarken des Monats März.

Serie im gedruckten BMS

