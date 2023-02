Der neue BMS 3/2023 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 24. Februar 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Auf nach TimiŇüoara

J√§hrlich vergibt die Europ√§ische Union den Titel Europ√§ische Kulturhauptstadt, um damit das Zugeh√∂rigkeitsgef√ľhl der Europ√§erinnen und Europ√§er zu einem gemeinsamen europ√§ischen Kulturraum zu f√∂rdern. Gleichzeitig soll diese Initiative den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen Europas hervorheben. 2023 tragen mit Veszpr√©m in Ungarn, Eleusis in Griechenland und TimiŇüoara in Rum√§nien drei St√§dte den begehrten Titel. Letztere stellt unser Autor Dietrich Ecklebe in seinem Beitrag vor.

Philatelia M√ľnchen

Am 4. und 5. M√§rz 2023 treffen sich Sammlerinnen und Sammler in der bayerischen Landeshauptstadt zur Philatelia M√ľnchen. Dort besteht nach mehrj√§hriger Pause an den beiden Tagen wieder die Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sich bei H√§ndlern und Ausstellern √ľber Neuheiten zu informieren, Rat in Hobbyfragen bei Verb√§nden und Arbeitsgemeinschaften zu holen und nicht zuletzt die St√§nde nach interessanten St√ľcken

f√ľr die eigene Sammlung zu sichten. Unser Messe-Spezial h√§lt alle Informationen f√ľr einen erfolgreichen Messebesuch bereit.

Chinesische Preisraketen

Keines der j√ľngeren Sammelgebiete weltweit kann mit den Emissionen der Volksrepublik China aus den 1960er-Jahren konkurrieren. Dies ist das Resultat einer Marktanalyse unseres Autors Michael Burzan, die er in seinem Beitrag pr√§sentiert. √úbrigens: Mit einem Abonnement erhalten Sie den BRIEFMARKEN SPIEGEL etwas fr√ľher und sparen auch noch Geld.

Mehr zum aktuellen Heft verrät Ihnen ein Blick in das Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: Moni Sertel