Der neue BMS 5/2023 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die neue Ausgabe ist am 28. April 2023 erschienen ‚Äď hier der Inhalt:

Mit der Kraft des Windes

In diesem Jahr findet an Pfingsten zum 30. Mal der Deutsche M√ľhlentag statt. Dieses Jubil√§um nimmt unser Autor Dietrich Ecklebe zum Anlass, sich in seinem Beitrag mit der Entwicklungsgeschichte der M√ľhlen zu befassen und die verschiedenen M√ľhlentypen vorzustellen. Dass dies auch ein interessantes Sammelgebiet ist, zeigt sich an den zahlreichen abgebildeten Briefmarken mit M√ľhlen als Motiv.

Marken und Belege zur IBRA

Wenn vom 25. bis 28. Mai die 33. Internationale Briefmarken-Messe auf dem Messegel√§nde in Essen ihre Tore √∂ffnet, treffen sich dort Samm¬≠lerinnen und Sammler aus allen Teilen Europas und dar√ľber hinaus. Auch zahlreiche Postver¬≠waltungen nutzen diese Gelegenheit f√ľr einen direkten Kontakt mit den Philatelisten. Einige von den Postverwaltungen legen eigens zur Messe besondere Belege oder gar Briefmarken¬≠ausgaben auf.

Rettungsdienste auf Jersey

Zu den aktuellen Briefmarken-Neuheiten geh√∂rt ein pr√§chtiger Block aus Jersey, der sich mit den Rettungsdiensten dieser Kanal¬≠insel befasst. Kai B√∂hne stellt das St√ľck vor, bevor er auf weitere Neuheiten aus Europa und √úbersee eingeht.

Mehr zum aktuellen Heft verrät Ihnen ein Blick in das Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: Pixabay.com