Neuheiten Mai 2023: Sport und Politik, Ausstellungen und Kirchen

F√ľr den Sport: Paralympische Sportarten ‚Äď Rollstuhlbasketball, Para Leichtathletik, Para Ski Alpin

Am 4. Mai 2023 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Darunter sind die aktuellen Sportmarken. Es handelt sich um Zuschlagsmarken, deren Erl√∂s der Stiftung Deutsche Sporthilfe zugute kommt. Thema sind diesmal Sportarten, die bei den Olympischen Spielen f√ľr Menschen mit Behinderung vertreten sind.

In Deutschland gibt es rund 2500 Rollstuhlbasketballer. Au√üer der deutschen Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) sind sie in zwei zweiten Ligen und f√ľnf Regionalligen sowie vier Ober- und Landesligen aktiv. Beim Rollstuhlbasketball spielen F√ľnferteams gegeneinander.

Die vielen verschiedenen Disziplinen der Para Leichtathletik gehörten bereits zu den ersten Paralympischen Spielen, die 1960 in Rom stattfanden. Abhängig von der Behinderung nutzen die Athleten unterschiedliche Hilfsmittel, z. B. Sportprothesen. Zu den paralympischen Disziplinen bei Sommerspielen zählen des Weiteren Blindenfußball, Para Judo und Para Gewichtheben.

Schon bei den ersten Paralympischen Winterspielen von 1976 in √Ėrnsk√∂ldsvik, Schweden, traten Sportler im Para Ski Alpin an. Die Disziplinen bei den paralympischen Winterspielen sind Abfahrt, Super-G und Super-Kombination sowie Slalom und Riesenslalom. Durch Hilfsmittel und Begleitl√§ufer k√∂nnen Sportler mit Amputationen oder funktionalen Einschr√§nkungen der Arme und Beine sowie sehbehinderte und blinde Menschen Para Ski Alpin betreiben. Weitere paralympische Sportarten f√ľr die Winterspiele sind Para Eishockey und Rollstuhlcurling.

Entwurf: Thomas Serres, nach einer Vorlage © OSTILL/Getty Images (85 + 40 Cent), nach einer Vorlage © filrom/ Getty Images (100 + 45 Cent), nach einer Vorlage © International Paralympic Committee (160 + 55 Cent)

Ersttag: 4. Mai 2023

Wert: 85 + 40 Cent, 100 + 45 Cent, 160 + 55 Cent

Michel-Nr.: 3762‚ąí3764

Philotax-Nr.: 3646‚ąí3648

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151400087 (85 + 40 Cent), 151400088 (100 + 45 Cent), 151400089 (160 + 55 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: je 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils ‚ÄěGutes tun Mit Briefmarken helfen‚Äú, grau und orange (85 + 40 Cent), grau und rosa (100 +45 Cent), grau und gr√ľn (160 + 55 Cent)

Europa: Frieden ‚Äď h√∂chstes Gut der Menschheit

Europamarken gibt es seit 1956. Seit 1993 werden sie von PostEurop herausgegeben, der Vereinigung von

48 gro√üen europ√§ischen Postunternehmen. Die diesj√§hrigen Europamarken sind dem Thema ‚ÄěFrieden‚Äú gewidmet. Neben den Beziehungen von Staaten geh√∂rt dazu das gesellschaftliche Miteinander. Voraussetzung ist, Vielfalt als Bereicherung zu begreifen und sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten, um Konflikte und Krisen durch gemeinsame L√∂sungen und Kompromisse zu √ľberwinden.

Die deutsche Europamarke entwarf das in Rheinstetten, Baden-W√ľrttemberg, ans√§ssige Designb√ľro 2xGoldstein. Dahinter verbergen sich die 1978 geborenen Zwillingsbr√ľder Andrew und Jeffrey Goldstein, die an der Hochschule f√ľr Gestaltung in Karlsruhe studierten, und ihr Partner Sascha Fronczek. 2xGoldstein gestaltet Plakate, Kataloge und B√ľcher.

Entwurf: 2xGoldstein, PostEurop/ POST Luxembourg/Linda Bos, Runa Egilsdottir

Ersttag: 4. Mai 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3765

Philotax-Nr.: 3649

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105449

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Farben des Markenmotivs

Internationale Briefmarkenausstellung IBRA 2023

Mit einer Sondermarke feiert die Post die diesjährige Internationale Briefmarkenausstellung (IBRA). Sie findet zwischen dem 25. und 28. Mai 2023 in Essen statt. Veranstalter der 33. IBRA ist der Bund Deutscher Philatelisten (BDPh).

Aussteller konkurrieren in allen 15 Klassen, die von der Fédération Internationale Philatélie (FIP) festgelegt werden. Außerdem präsentieren sich rund 150 Händler und Auktionshäuser, Zubehörhersteller, Verlage und Postverwaltungen.

Neben dem 13. Deutsch-Amerikanischen Salon k√∂nnen Zuschauer die Ausstellungen ‚Äě100 Jahre Hochinflation‚Äú und ‚ÄěJuwelen der Deutschen Philatelie‚Äú besuchen. Die IBRA-Schatzkammer zeigt weltber√ľhmte Exponate: Den Baden Fehldruck und den Stralsund-Brief, den Ersttagsbrief des Schwarzen Einsers sowie den Bordeaux-Brief mit einer blauen und einer roten Mauritius.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger

Ersttag: 4. Mai 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3766

Philotax-Nr.: 3650

Bestellnr. Deutsche Post  Multikanalvertrieb: 151105450

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Teile einer hellblauen Briefmarke

Kirchen bewahren und beleben ‚Äď Kirchenburg Walldorf/Werra

Die Kirchenburg Walldorf steht im gleichnamigen Teil der Th√ľringer Stadt Meiningen. Sie wurde 982 erstmals urkundlich erw√§hnt. Die heutige Kirche wurde jedoch erst 1587 gebaut. Sie ist von einer bis zu acht Meter hohen steinernen Ringmauer mit f√ľnf Bastionst√ľrmen und Schie√üscharten umgeben. Auf einen Gro√übrand am 3. April 2012 folgte am 11. Mai 2019 die Wiederer√∂ffnung der Kirchenburg Walldorf.

Seitdem sind nicht nur die 1965 von Rudolf B√∂hm konstruierte Orgel sowie die mit Glasmalereien verzierten Fenster und T√ľren der Kirche Attraktionen f√ľr Touristen: Auch dient die Kirchenburg als Rastst√§tte f√ľr Radfahrer, die eine Tour entlang der Werra unternehmen. Zudem stellt die Kirchenburg Walldorf ein Biotop dar, in dem St√∂rche und Dohlen, Bienen und Flederm√§use Nistpl√§tze und Quartiere finden.

Mit den Glasmalereien f√ľr 26 Kirchenfenster beauftragte man den in Leipzig arbeitenden K√ľnstler Julian Plodek. Er studierte Kunst und Grafik an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wo er seit 2017 einen Lehrauftrag innehat. Plodek schuf des Weiteren Fenstermalereien f√ľr die St. Johanniskirche in Schraplau und die St. Georg-Kirche in Mansfeld, beide in Sachsen-Anhalt, sowie f√ľr die Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit in L√∂ffelstelzen, Baden-W√ľrttemberg, die Kirche St. Wigibert im th√ľringischen Altengottern und die Kirche St. Marien in Haldensleben, Sachsen-Anhalt.

Sandra Hoffmann Robbiani gestaltete f√ľr den 4. Mai eine Sondermarke, auf der die Kirchenburg Walldorf zu sehen ist. Sie ist seit 1995 Professorin f√ľr Kommunikationsdesign, Typografie und Grafik am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt. Au√üerdem forscht und lehrt Hoffmann Robbiani seit 2007 an der Emily Carr University in Vancouver.

Nach dem Grafikdesignstudium an der dortigen Capilano Universit√§t promovierte sie in Cultural Studies an der Z√ľrcher Hochschule der K√ľnste und der Universit√§t Potsdam. Zudem war Hoffmann Robbiani f√ľr diverse Designagenturen t√§tig.

Entwurf: Professor Sandra Hoffmann Robbiani

Ersttag: 4. Mai 2023

Wert: 100 Cent

Michel-Nr.: 3767

Philotax-Nr.: 3651

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105451

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 34,60 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: ‚ÄěKIRCHENBURG WALLDORF/WERRA‚Äú, wei√ü, graue V√∂gel