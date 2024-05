Neuheiten Mai 2024: Sport und Ökologie, Technik, Geschichte und Politik

Am 2. Mai 2024 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Für den Sport: Olympische Spiele 2024 Paris – Courage, Olympische Gefühle und Paris 2024

Zur Sondermarkenausgabe vom 2. Mai gehören die Sportmarken des Jahres 2024. Sie behandeln die Olympischen Spiele in Paris, die zwischen dem 26. Juli und 11. August stattfinden. Die drei Zuschlagsmarken, deren Erlös der Stiftung Deutsche Sporthilfe zugute kommt, zeigen Kunstwerke. Sie stammen von ehemaligen Sportlern und Sportlerinnen.

Der 1968 in Elmshorn, SchleswigHolstein, geborene Tennispieler Michael Stich siegte 1991 beim Grand Slam-Turnier im englischen Wimbledon. Ein Jahr später holte er bei den 25. Olympischen Sommerspielen in Barcelona mit Boris Becker, den er beim Rasenturnier im Londoner Stadtteil bezwungen hatte, Gold im Doppel. Stichs abstraktes Gemälde „courage“ weist die Farben der olympischen Ringe auf.

Josephine Henning, die 1989 in Mainz zur Welt kam, wurde 2013 Europameisterin in Schweden und 2016 Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Als einzige Fußballerin triumphierte sie mit drei verschiedenen Clubs, 1. FFC Turbine Potsdam, Vfl Wolfsburg und Olympique Lyon, in der Champions League. Die Abwehrspielerin stellte ihre Arbeit „Olympische Gefühle“ für eine Marke des Nennwerts 100 + 45 Cent zur Verfügung.

Die Eishockeyspielerin Maren Valenti fuhr als Olympionikin zu den Wettkämpfen, die 2002 in Salt Lake City im amerikanischen Bundesstaat Utah ausgetragen wurden. 1976 in Freiburg im Breisgau geboren, widmet

sich die Künstlerin der Pop-Art.

Die Deutsche Sporthilfe entstand 1967. Es handelt sich um eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Jährlich unterstützt man 4000 Sportlerinnen und Sportler olympischer und paraolympischer Disziplinen, nicht-olympischer Sportarten und des Gehörlosensports. Dazu zählen Nachwuchs und Talente, Spitzenathleten und- athletinnen sowie solche, die ihre sportliche Karriere beendet haben. Förderung erhalten Personen, die zum Bundeskader einer Disziplin gehören, weil sie bestimmten Leistungskriterien entsprechen. Sie umfasst bis

zu 800 Euro für Grundförderung, Berufsvorbereitung und Altersvorsorge. Zusätzliche Leistungen und Stipendien können beantragt werden. Neben den Bundeskadern gibt es Landeskader, für deren Förderung Landesverbände zuständig sind.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Bilder: © Michael Stich (85 + 40 Cent), © Josephine Henning (100 + 45 Cent), © Maren Valenti (160 + 55 Cent)

Ersttag: 2. Mai 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3825 (85 + 40 Cent), 3826 (100 + 45 Cent), 3827 (160 + 55 Cent)

Philotax-Nr.: 3700 (85 + 40 Cent), 3701 (100 + 45 Cent), 3702 (160 + 55 Cent)

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151400106 (85 + 40 Cent), 151400107 (100 + 45 Cent), 151400108 (160 + 55 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: je 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: grün, rot (85 + 40 Cent), gelb, rot (100 + 45 Cent), grün, blau (160 + 55 Cent), Logo des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOBS) (alle), „Mit Briefmarken Sportler:innen helfen.“ (alle)

Europa: Unterwasserfauna und -flora

Jedes Jahr geben die Mitglieder von PostEurop, einer Vereinigung aus 48 großen europäischen Postunternehmen mit Sitz in Brüssel, Belgien, Briefmarken zu einem gemeinsamen Thema heraus. 2024 lautet es: „Unterwasserfauna und -flora“.

Das Bundesministerium der Finanzen und die Deutsche Post möchten mit ihrer Marke das Bewusstsein für den Artenschutz fördern, denn Klimawandel, Umweltverschmutzung, intensive Nutzung und Überfischung aquatischer Ökosysteme, wie Seen, Flüsse und Meere, bedrohen die darin lebenden Tiere und Pflanzen.

Den Entwurf der Europamarke lieferte Chris Campe. In Hamburg betreibt sie das Designstudio All things letters. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin studierte sie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg Illustration sowie Visual and Critical Studies an der School of the Art Institute in Chicago, Illinois. Campe ist Mitgründerin des Berlin Letters Festival für schriftgestaltende Methoden wie Lettering, Type-Design und Kalligrafie. Zudem doziert sie im Rahmen von Workshops und Vorträgen.

Entwurf: Chris Campe

Ersttag: 2. Mai 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3828

Philotax-Nr.: 3703

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105494

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ausschnitte des Motivs

175. Geburtstag Berta Benz

Am 5. August 1888 fuhr Berta Benz (1849–1944), geborene Cäcilie Bertha Ringer, mit dem Benz Patent-Motorwagen Modell 3 von ihrer Geburtsstadt Pforzheim nach Mannheim. Das neuartige Fortbewegungsmittel hatte Carl Benz entwickelt, seit dem 20. Juli 1872 ihr Ehemann. Der Familienbesuch, den Benz mit ihren Söhnen Eugen und Richard per Automobil unternahm, gilt als erste motorisierte Fernfahrt überhaupt. Für die Strecke von mehr als 100 Kilometern benötigte Benz über zwölf Stunden. Neben Gottlieb Daimler (1834–1900), Wilhelm Maybach (1846–1926) und Carl Benz (1844–1929) spielte Berta Benz eine Rolle als Gründerin und Wegbereiterin des Unternehmens Mercedes-Benz.

Anlässlich ihres 175. Geburtstages am 3. Mai 2024 erinnert eine Sondermarke an das Ereignis sowie die technische und finanzielle Unterstützung, die Benz bei der Arbeit ihres Gatten leistete.

Das Postwertzeichen gestaltete Susanne Stahl. Zusammen mit Tobias Röttger, der ein Diplom für Visuelle

Kommunikation an der Kunsthochschule Mainz erwarb, gründete sie 2013 das Studio Stahl R. Die Grafikerin absolvierte ihre Ausbildung in Visueller Kommunikation am Londoner Royal College of Art. Sie ist Professorin für Redaktionelle Gestaltung an der Fachhochschule Potsdam.

Entwurf: Stahl R, Susanne Stahl, Fotos © Mercedes-Benz Classic

Ersttag: 2. Mai 2024

Wert: 70 Cent

Michel-Nr.: 3829

Philotax-Nr.: 3704

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105495

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Darstellung der Strecke Mannheim-Pforzheim

75 Jahre Grundgesetz

Nicht nur stellt der 23. Mai 1949 das Datum der Staatsgründung dar, auch verkündeten die Mitglieder des Parlamentarischen Rates sowie die Minister- und Landtagspräsidenten in der Pädagogischen Akademie Bonn das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.

Das Grundgesetz setzt sich aus einer Präambel sowie 14 Abschnitten zusammen. Es formuliert die Grundrechte. Außerdem werden die Aufgaben der obersten Staatsorgane festgelegt.

Mehr über das 75. Jubiläum des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lesen Sie auf Seite Ihrer DBZ 9/2024.

Entwurf: Andreas Ahrens, Bilder: Aus der Tasche einer Bluejeans herausschauendes Buch des Grundgesetzes © picture alliance / photothek | Ute Grabowsky, Buchcover GG: © Michael Rechl, Kassel, Foto GG: © Bundeszentrale für politische Bildung

Ersttag: 2. Mai 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3830

Philotax-Nr.: 3705

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105496

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: beige, Farben der deutschen Nationalflagge, „23. Mai 1949 – Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.“