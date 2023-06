Zukunft der Briefmarken-Messe Essen ungewiss

Wie der Bund Deutscher Philatelisten ((BDPh) am 27. Juni auf seiner Homepage meldete, soll die Internationale Briefmarkenmesse in Essen nicht mehr weitergef√ľhrt werden.¬† Erst k√ľrzlich war in Essen die Briefmarkenmesse zum 33. Mal zusammen mit der IBRA durchgef√ľhrt worden. Dabei waren weit √ľber 100 H√§ndler und Postverwaltungen und mehr als 10 000 Besucher vor Ort. Der Erfolg k√∂nne ‚Äěaber nicht √ľber die vielen Probleme hinwegt√§uschen, die mit der Planung und Durchf√ľhrung einer solchen Veranstaltung verbunden sind“, so der BDPh. Daher habe sich der bisherige Veranstalter der Briefmarkenmesse, die Messeagentur Jan Billion, entschlossen, die Briefmarkenmesse Essen nicht mehr weiterzuf√ľhren.

Weiter hei√üt es in der Mitteilung: ‚ÄěDer Bund Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) ist der Meinung, dass Messen und B√∂rsen wie in Essen und in Ulm weiterhin f√ľr die Philatelie wichtig sind. Sie beleben die Philatelie, dienen als Treffpunkt und f√ľhren H√§ndler und Sammler zusammen. Der BDPh ist daher bem√ľht, eine alternative L√∂sung zu suchen. Im Moment wird dazu mit Hochdruck daran gearbeitet, hier eine geeignete L√∂sung zu suchen. Wer als H√§ndler, Arbeitsgemeinschaft oder sonstiger Aussteller ein Interesse an einer zuk√ľnftigen Veranstaltung im Raum Essen hat, soll sich bitte bei der BDPh-Gesch√§ftsstelle melden. E-Mail: info@bdph.de. Wir halten Sie auf dem Laufenden und hoffen, schon in K√ľrze eine entsprechende L√∂sung zu pr√§sentieren.“

Titelabbildung: Zum letzten Mal? Besucher bei der Briefmarkenmesse Essen 2023.

Foto: Angerstein