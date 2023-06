in SocialPhilately

by Dirk Rosenplänter

„Die Rothschilds – Bankiers und Sammler“: Die Familien-Briefe und Korrespondenzen des wohl bekanntesten Bankhauses der Welt spielten beim europaweiten Aufbau des verzweigten Filialsystems eine entscheidende Rolle, wie Michael Burzan in seiner Titelstory erzählt.

Eine Karte der deutschen Nationalmannschaft aus dem WM-Quartier in Argentinien 1978, oder Briefe der Frau von Bismarck, geb. Puttkamer, an ihr Patenkind, lenken den Blick auf die weniger bekannten, dafür hochspannenden Geschichten, die hinter den philatelistischen Belegen stecken.

Social Philately lädt Sie ein, diese Geschichten und eine andere, persönliche Seite des Sammelns zu entdecken. Oder hätten Sie gedacht, dass sich hinter dem Adressaten eines unscheinbaren Umschlags einer der erfolgreichsten Regisseure der europäischen Nachkriegszeit verbirgt?

Auch Händler und Auktionatoren nehmen sich immer mehr dieses Themas an und zeigen ihre Schätze im neuen Heft.

