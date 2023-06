1945/46: Handbuch für OPD Schwerin

in Deutschland

by redaktiondbz

In den Briefmarkenkatalogen ist meist nur vermerkt, wer die Briefmarken entworfen hat und wo sie gedruckt wurden. Doch wie lief der grafische und ideelle Entstehungsprozess genau ab? Bei der Recherche stößt man schnell auf die Begriffe Essay, Vorlage- und Probedruck, allesamt Vorstufen für den Druck der eigentlichen Briefmarke. Leider sind in den gängigen Briefmarkenkatalogen meist nur wenig konkrete und zum Teil nur vage Informationen zu Essays, Vorlage- und Probedrucken enthalten.

Für die SBZ/Mecklenburg-Vorpommern (OPD Schwerin) ist nun ein Handbuch erschienen, das alle bisher bekannt gewordenen Essays, Vorlagen und Probedrucke versammelt und beschreibt. Soweit möglich, wurden auch einige historische und private Aufzeichnungen (Tagebuch) ausgewertet und in die Beschreibung aufgenommen. Damals verwendete Bezeichnungen wer­den zur leichteren Orientierung in Begrifflichkeiten auf der Grundlage des Michel Deutsch­land-Spezial Band 2 (2021) übertragen. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Trotzdem ist dieses Handbuch in seinem Umfang die bisher größte Zu­sammenstellung von Essays, Vorlage- und Probedrucken von Mecklenburg-Vorpommern.

Die meisten der im Heft abgebildeten und beschriebenen Stücke waren auf Auktionen zu be­sichtigen. Andere Beschreibungen stammen aus dem Michel-Katalog (Stand 2021), Spezi­alkatalogen zum Gebiet Mecklenburg-Vorpommern und der eigenen Sammlung des Autors Norbert Albus.

Die Abbildungen sind, soweit möglich, in Originalgröße aufgeführt und erläutert. Ein Teil des Handbuches ist dem Grafiker Herbert Bartholomäus gewid­met. Er wurde in Ludwigslust geboren und war maßgeblich an der Gestaltung der zwischen 1945 und 1946 verausgabten Briefmarken beteiligt.

Interessierte Sammler erhalten mit diesem Handbuch ausführliche Informationen, die auch dazu beitragen sollen, das philatelistische Wissen zu erweitern und zu vertiefen. Das Handbuch regt vielleicht dazu an, selbst nach weiteren Essays, Vorlage- und Probedrucken der Nachkriegszeit zu suchen und das Ergebnis aufzuarbeiten.

Handbuch – Zusammenstellung aller bisher bekannt gewordenen ESSAYS, VORLAGE- und PRO­BE­DRUCKE für Mecklenburg-Vorpommern (OPD Schwerin). Norbert Albus. 76 Seiten, ca. 190 Abb., Format DIN A4, broschiert. Preis: 15 Euro plus Porto. Erhältlich bei der ArGe SBZ-/OPD-Ausgaben 1945/46, Bestellung: Rüdiger Schmitz, Richard-Strauss-Ring 32, 23556 Lübeck, E-Mail: Schmitz@arge-sbz.de.