Informativ und aktuell: DBZ 12/2023

Die DBZ 12/2023 erscheint am 5. Juni 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

150 Jahre Wiener Weltausstellung: Glanz f√ľr die Welt

Warum ist die Zeit rund um 1873 f√ľr Wien auch heute noch von h√∂chster Bedeutung? In diesen Jahren wurde Wien zur Weltstadt. Alle Zeichen standen auf Aufbruch. Sinnbildlich daf√ľr stand die erste Weltausstellung in einem deutschsprachigen Land: In Wien wurde von Mai bis Anfang November 1873 die f√ľnfte, schillernde Schau dieser Art durchgef√ľhrt. Ein Mega-Event, w√ľrde man heute wohl sagen. Michael Burzan √ľber die Philatelie zur Weltausstellung: ab Seite 14.

F√ľr Schatzsucher: Grobe Medaillons

Ab 1. Juni 1867 kamen die ersten Wertstufen einer neuen Dauerserie √Ėsterreichs in Umlauf. Die Nominale zu 2, 3, 5, 10 und 15 Kreuzer tragen das Kopfbild von Kaiser Franz Joseph I. als rundes Medaillon mit Perlenrand, im Profil nach rechts mit Backenbart und einem Lorbeerkranz um das Haupt. Der Rahmen wurde mit Ornamenten verziert, die bereits den Jugendstil anklingen lassen. Erster Teil einer neuen Serie √ľber √Ėsterreichs Freimarken 1867 auf Seite 34.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der¬†neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas fr√ľher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel. ¬†

Abbildung: Haupteingang Portal Weltausstellung 1873 © Michael Frankenstein, gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org