Katalog: Brauereien im Absenderfreistempel

by redaktiondbz

Nach langer Vorarbeit stellt Angelika Förster eine weitere Arbeit zum Thema Absenderfreistempel vor: Diesmal geht es um Brauereien.

Im Jahr 1998 ver√∂ffentlichte die Autorin mit der Nr. 14 der Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel e.V. ihr erstes Werk mit dem Titel: Handbuch der deutschen Brauereifreistempel zur Zeit der 4-stelligen Postleitzahl. Der damalige Umfang betrug 176 Seiten und enthielt ca. 700 Abbildungen. Wie zu dieser Zeit √ľblich, noch in Schwarz-Wei√ü. Nach rund 25 Jahren weiterer Sammelt√§tigkeit und technisch anderen M√∂glichkeiten kann eine wesentlich umfangreichere Studie zum Thema Bier pr√§sentiert werden. Der Umfang des PDF-Kataloges hat stark zugenommen. Die Weiterentwicklung der Technik zur Speicherung und Bearbeitung von farbigen Abbildungen erm√∂glicht dar√ľber hinaus eine wesentlich attraktivere Pr√§sentation.

Die Autorin beschreibt in ihrem Vorwort, wie sie vor langer Zeit an Belege zum Thema Bier und Brauereien gekommen ist. Auch hier ist die Zeit nicht stehen geblieben, denn sie hat flei√üig weiter gesammelt. Viele Sammlerkollegen halfen ebenfalls mit und erfreuten Angelika F√∂rster mit Belegen oder Belegnachweisen. Nun ist nach langer Vorarbeit und mit Hilfe des Sammlerfreundes J√ľrgen Witkowski ein Manuskript von 758 Seiten mit √ľber 2500 Abbildungen entstanden. Aufgrund des Umfanges ist ein Druck kaum mehr machbar. Daher wurde der Weg √ľber eine PDF-Datei gew√§hlt, die interessierten Sammlern sehr viel kosteng√ľnstiger zur Verf√ľgung gestellt werden kann.

Katalog Brauereien. Angelika Förster. Heft 6 d. Postgeschichtlichen Schriftenreihe z. Thema: Postalische Barfreimachung u. Absenderfreistempelung, Format DIN A5, PDF-Datei, 758 Seiten, mehr als 2500 farbige Abbildungen, Verkaufspreis: 19 Euro, ISSN: 2699-9633.

Bei der Bestellung des Heftes ist der Betrag auf das Konto: Angelika Förster, Hamburger Sparkasse IBAN: DE68 2005 0550 3082 1397 61 einzuzahlen.

Auf der Überweisung muss unbedingt die vollständige E-Mail-Adresse des Bestellers und die Nummer des Heftes ersichtlich sein. E-Mail: angelikaundhajo@outlook.de. Nach Eingang der Zahlung erhält man eine Übermittlung per WeTransfer zum Download der Datei.

Falls die Möglichkeit dazu beim Besteller nicht besteht, kann gegen Aufpreis von 5 Euro eine DVD oder ein USB-Stick erstellt werden, die dann postalisch verschickt werden.