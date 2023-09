100 Jahre Bambi auf Briefmarke

Zun√§chst wurde ‚ÄěBambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Wald‚Äú als Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung Neue Presse ver√∂ffentlicht. 1923 fasste sie der Schriftsteller Felix Salten, 1869 in Pest geboren und 1945 in Z√ľrich gestorben, zu einem Roman zusammen. Bis heute wurde er in √ľber 30 Sprachen √ľbersetzt. In der Fortsetzung ‚ÄěBambis Kinder‚Äú tritt die tierische Hauptfigur als gealterter Rehbock auf. Vor allem durch den 1942 produzierten Disney-Film ‚ÄěBambi‚Äú avancierte Saltens Kreation zu einem Klassiker. Beim Protagonisten des Zeichentrickstreifens handelt es sich allerdings nicht um ein Reh, sondern um einen Wei√üwedelhirsch. Am 16. September 2023 ist Bambi in √Ėsterreich auf einer 120-Cent-Sondermarke zu sehen. Mit der Gestaltung beauftragte die √Ėsterreichische Post Marion F√ľllerer. Cartor Security Printing in Meauc√© La Loupe, Frankreich, stellte im Mehrfarben-Offsetdruck eine Auflage von 300 000 Marken in 10er-Kleinbogen her. Ihr Format betr√§gt 42 mal 32,41 Millimeter.