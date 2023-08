Briefmarke des Monats: Zeichentrick-Klassiker aus Kroatien

Am 7. September 2023 ver√∂ffentlicht die kroatische Post ihre f√ľnfte Kryptobriefmarke. Als Motiv dient Professor Balthazar, kroatisch ‚ÄěProfesor Baltazar‚Äú. Zwischen 1967 und 1977 trat er als Protagonist von 59 jeweils f√ľnf- bis zehnmin√ľtigen Episoden der gleichnamigen, vom Studio Zagreb Film produzierten Zeichentrickserie auf. In Jugoslawien lief sie im Fernsehsender HTV 2. Die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen erfolgte am 13. Januar 1973 in der ARD.

Die Figur des Wissenschaftlers Professor Balthazar verf√ľgt √ľber eine Maschine, die verschiedene Chemikalien mischt. Im Anschluss f√§ngt er das Gemisch mit einem Reagenzglas auf und tropft es auf den Boden. Die Maschine des Professors bringt auf magisch anmutende Weise stets die passende Erfindung hervor, um die Probleme seiner Mitmenschen zu l√∂sen.

Weder der freundliche T√ľftler noch andere Figuren der Zeichentrickserie sprechen. Jedoch f√ľhrt die Stimme eines Erz√§hlers durch das Geschehen.

Zagreber Schule

Erfunden wurde ‚ÄěProfessor Balthazar‚Äú von Zlatko Grgińá (1931‚Äď1988). Ende der 1960er-Jahre verlie√ü er Jugoslawien, um in Kanada zu leben. 1980 war Grgińá mit dem Zeichentrick-Kurzfilm ‚ÄěDream Doll‚Äú f√ľr einen Oscar nominiert. Die Regie bei ‚ÄěProfessor Balthazar‚Äú √ľbernahmen neben Grgińá Boris Kolar und Ante Zaninovińá. Als Zeichner wirkten die drei sowie Turido Paus, Leopold Fabiani und Neven Petrińćińá, Zlatko Bourek, Branko Varadin und SrńĎan Mati. Macher und Serie werden der Zagreber Zeichentrick-Schule, ‚ÄěZagrebańćka Ň°kola crtanog filma‚Äú, zugerechnet.

Die kroatische Kryptomarke ist 35,74 Millimeter breit und 40,98 Millimeter hoch. Der Block misst 85,60 mal 53,98 Millimeter. AKD d.o.o. in Zagreb stellte im Mehrfarben-Offsetdruck eine Auflage von 30000 Postwertzeichen her.

Mit dem Entwurf beauftragte die Post Ivana Vuńćińá und Tomislav Jurica Kańáunińá sowie das Studio Diedra in der kroatischen Hauptstadt. Die Ausgabe ist eine unserer zwei Marken des Monats.