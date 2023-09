Informativ und aktuell: DBZ 18/2023

Die DBZ 18/2023 erscheint am 4. September 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Vor 75 Jahren erschienen die Berliner Schwarzaufdrucke: Briefmarken f√ľr Ostmark

Gewollt waren sie nicht, geplant schon gar nicht. Doch die Spekulation zwang die Berliner Magistratspost zur Ausgabe eigener Briefmarken im September 1948. Eine Entscheidung der drei Schutzm√§chte, die damit die Spaltung der Stadt vermeiden wollten, f√ľhrte zur Entstehung des Markenlandes Berlin.¬†

Indiens erste Gandhi-Marke: Zur Unabhängigkeit

Am 15. August 1948 feierte Indien den ersten Jahrestag seiner Unabh√§ngigkeit. Nur gut sechs Monate zuvor, am 30. Januar 1948, war der F√ľhrer der Unabh√§ngigkeitsbewegung, der Rechtsanwalt und Pazifist Mohandas Karamchand Gandhi von einem fanatischen Hindu ermordet worden. Nun sollten seine Portr√§ts zum ersten Mal weltweit auf Trauermarken am Jahrestag der Unabh√§ngigkeit Indiens erscheinen. Michael Burzan erinnert an diese bemerkenswerte Ausgabe.

Polarphilatelie:‚ÄąDie Pinguin-Nation

Pinguine geh√∂ren zum S√ľdpol, klar. Aber wenig bekannt ist, dass Gro√übritannien zu den f√ľhrenden Pinguin-Nationen geh√∂rt, und zwar wegen seiner √úberseegebiete. Sieben von 18 Pinguinarten sind auf den Falklandinseln, S√ľdgeorgien, den S√ľdlichen Sandwichinseln und Tristan da Cunha beheimatet. Die Postverwaltung von Tristan hat vier von ihnen nun auf Marken gew√ľrdigt, wei√ü Harald Kuhl.¬†

Foto: Berliner Jugendliche, die in der N√§he des Luftwaffenst√ľtzpunkts Tempelhof leben, spielen ein Spiel namens ‚ÄěLuftbucks‚Äú (Luftbr√ľcke) ¬© U.S. Department of Agriculture ‚Äď 20111110-OC-AMW-0016, gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org