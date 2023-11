Neuheiten November 2023: Weihnachten und Winter, Humor, Geschichte, Comics

Am 5. Oktober 2023 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Weihnachten: Die Botschaft des Engels ‚Äď Euch ist heute der Heiland geboren

Am 2. November ver√∂ffentlicht die Deutsche Post ihre Weihnachtsmarke f√ľr das Jahr 2023. Der Verkaufserl√∂s der Zuschlagsmarke kommt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. zugute. Sie dient sozialen Projekten der Wohlfahrtsverb√§nde, zum Beispiel Kinderg√§rten und Jugendclubs, Betreuungsangeboten f√ľr alte, kranke und behinderte Menschen sowie Hilfen f√ľr Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen.

Die biblische Erz√§hlung der Weihnachtsgeschichte ist Teil des Lukasevangeliums. In Lukas 2, 1‚Äď20 wird

die ‚ÄěVerk√ľndigung an die Hirten‚Äú geschildert: Auf einem Feld nahe Betlehems lagernden Hirten erscheint ein

Engel und berichtet, dass Jesus Christus geboren ist. ‚ÄěF√ľrchtet euch nicht!‚Äú, spricht er zur Einleitung.

Vermutlich zwischen 1007 und 1012 wurde im Kloster Reichenau das Perikopenbuch Heinrichs II. (973‚Äď1024) geschrieben, eine der bedeutendsten, mit Kunstwerken verzierten Handschschriften des Mittelalters. Anlass war die Weihe des Bamberger Doms. Seit 2003 geh√∂rt das Perikopenbuch zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.

Im Buch befindet sich eine goldene Miniatur des biblischen Engels. Sie diente als Vorlage der Sondermarke, die vom D√ľsseldorfer Designs-Studio nexd gestaltet wurde.

Entwurf: nexd

Ersttag: 2. November 2023

Wert: 85 + 40 Cent

Michel-Nr.: 3793, 3799 (selbstklebend), FB 130

Philotax-Nr.: 3677, 3682 (selbstklebend), MH 268

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151700097, 1517 08597 (FB 130 postfrisch), 08597EW5 (FB 130 gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 33,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: wei√ü, ‚ÄěDie Botschaft des Engels:‚Äú, ‚ÄěEuch ist heute der Heiland geboren‚Äú, Sterne

100. Geburtstag Vicco von B√ľlow ‚Äď Loriot

Am 12. November 1923 in Brandenburg an der Havel zur Welt gekommen, studierte Bernhard-Viktor Christoph-Carl von B√ľlow, genannt ‚ÄěVicco‚Äú, Malerei und Grafik an der Landeskunstschule Hamburg. Seine humorvollen Bildergeschichten erschienen in Zeitschriften, zum Beispiel im Stern, bevor er unter dem K√ľnstlernamen ‚ÄěLoriot‚Äú zu einem der bekanntesten Komiker aus Deutschland avancierte.

Beliebte Sketche wie ‚ÄěWeihnachten bei Hoppenstedts‚Äú, ‚ÄěDer Lottogewinner‚Äú, ‚ÄěDie Nudel‚Äú und ‚ÄěDas Jodeldiplom‚Äú sowie die Filme ‚Äě√Ėdipussy‚Äú und ‚ÄěPapa ante portas‚Äú widmen sich den l√§cherlichen Facetten des b√ľrgerlichen Alltags.

Zu Ehren Loriots verausgabt die Post am 2. November zwei Sondermarken des Nennwerts 85 Cent sowie einen Philatelieblock, der die beiden Werte enthält. Die Marke mit der im Sessel sitzenden Comicfigur kommt in selbstklebender Form im Folienblatt auf den Markt.

Mehr √ľber Loriot lesen Sie in Jonas Staabs Artikel in Ihrer DBZ 22/2023. Das Heft erscheint am 6. November 2023.

Entwurf: Prof. Annette le Fort, Prof. Andr√© Heers, Foto Vicco von B√ľlow: ¬© ullsteinbild ‚Äď Wolfgang Kunz, Zeichnung Loriot im Anzug in einem Sessel sitzend Motive Loriot: ¬© LORIOT, Lizenz durch Studio Loriot, 82541 M√ľnsing

Ersttag: 2. November 2023

Wert: je 85 Cent

Michel-Nr.: 3794‚Äď3795, 3800 (selbstklebend), FB 131, Bl. 92

Philotax-Nr.: 3678, 3683 (selbstklebend), MH 269, Bl. 91

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105474 (Foto), 151105475 (Zeichnung), 151906052 (Bl. 92), 1523 02024 (FB 131 postfrisch), 02024EW5 (FB 131 gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B.V., Haarlem

Größe: je 46,40 x 34,60 mm, 140,00 x 80,00 mm (Bl. 92)

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils grau, jeweils Zweige und Kreuze, die auf der Marke den Nennwert umranden

Historische Bauwerke in Deutschland: Brandenburger Tor

Mit einer neuen Sondermarkenreihe schlie√üen das Bundesminsterium der Finanzen und die Deutsche Post ab dem 2. November an ihre Dauermarkenserie ‚ÄěSehensw√ľrdigkeiten‚Äú an, die von 1987 bis 2004 lief. Als erstes Motiv w√§hlte man das Brandenburger Tor.

Beim 160-Cent-Wert handelt es sich um die erste Kryptobriefmarke der Deutschen Post: Das herk√∂mmliche physische Postwertzeichen besitzt ein digitales Pendant, auf das Besitzer in der Blockchain-Technologie zur√ľckgreifen k√∂nnen.

Das Motiv der Briefmarke entstand durch eine K√ľnstliche Intelligenz (KI), die auf Bilder, Zeichnungen und Grafiken spezialisiert ist.

Entwurf: pro concept, Brandenburger Tor: Midjourney, Ziffern Nominal: © ConstantinVonavi/shutterstock.com

Ersttag: 2. November 2023

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3796, 3801 (selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3679, 3684 (selbstklebend)

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105481

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: gr√ľn, ‚ÄěKI:‚Äú, ‚ÄěK√úNSTLICHE INTELLIGENZ‚Äú, gr√ľne Pixel des Motivs

Superhelden: Captain Marvel

Die Figur Captain Marvel gibt es in mehreren Inkarnationen: 1967 trat sie als m√§nnlicher Superheld Mar-Vell zum ersten Mal im Heft ‚ÄěMarvel Super-Heroes #12‚Äú in Erscheinung. Ab 1977 √ľbernahm die Figur Monica Rambeau das Alias ‚ÄěCaptain Marvel‚Äú.

In den seit 2019 produzierten Filmen ‚ÄěCaptain Marvel‚Äú, ‚ÄěAvengers: Endgame‚Äú und ‚ÄěShang-Chi and the Legend of the Ten Rings‚Äú ist es die Figur Carole Denvers, die in die Rolle der weiblichen Superheldin schl√ľpft.

Dargestellt wird sie von der Schauspielerin Bree Larson.

Die Figur ist ein Hybrid aus Mensch und der au√üerirdischen Spezies Kree. Sie besitzt die F√§higkeit, Energie, zum Beispiel Elektrizit√§t, zu absorbieren, was ihr √ľbermenschliche Kraft verleiht. Die ehemalige Pilotin, Geheimdienstagentin und NASA-Mitarbeiterin geh√∂rt zum Superhelden-Team der Avengers.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger

Ersttag: 2. November 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3797

Philotax-Nr.: 3680

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 150105459

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, graue Streifen

Eichhörnchen im Schnee

Eichhörnchen in einer winterlichen Landschaft sind auf einer Sondermarke zu sehen, die Bettina Walter entwarf. Die Tiere leben in Nadel-, Laubund Mischwäldern sowie in Parks und Gärten. Ihren buschigen Schwanz benutzen sie nicht nur, um beim Klettern und Springen die Balance zu wahren, sondern auch um sich zu wärmen.

Im Herbst vergraben Eichhörnchen Nahrungsvorräte im Boden und in Baumspalten. Die Nager halten keinen Winterschlaf, sondern lediglich Winterruhe: Ihr Schlaf wird von kurzen Wachphasen unterbrochen. Im 10erFolienblatt ist die Marke auch selbstklebend erhältlich.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 2. November 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3798, 3802 (selbstklebend), FB 132

Philotax-Nr.: 3681, 3685 (selbstklebend), MH 270

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105476, 1523 02025 (FB 132 postfrisch), 2025EW5 (FB 132 gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: eiskristallartige Formen in den Weiß- und Blautönen des Motivs

Abbildungen: © Deutsche Post