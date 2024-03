Bluegrass auf Briefmarke gewürdigt

Ob filigrane Soli, die sich in atemberaubendem Tempo und auf beständig hohem Energielevel über klaren Harmonien abwechseln, oder besinnliche Hymnen an das bescheidene Leben in den Blue Ridge Mountains, dem zu den Appalachen gehörenden Gebirgszug, der sich durch die amerikanischen Bundesstaaten Maryland, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina, Tennessee und Georgia zieht: Neben Jazz hat sich Bluegrass seit der Mitte des 20. Jahrhunderts als zweites musikalisches Genre etabliert, das in den Vereinigten Staaten von Amerika erfunden wurde. Seinen Namen bezieht der Stil vom Bundestaat, in dem er entstand: Wegen der dort wachsenden blau-grünen Grasart Poa pratensis, die als Kentucky bluegrass bekannt ist, wird Kentucky Bluegrass-State genannt. Die Gebirgskette der Appalachen erfasst mit einer Länge von 2400 Kilometern neben Kentucky die amerikanischen Bundesstaaten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, West Virginia, Ohio, Tennessee, New Jersey, North Carolina, South Carolina, Georgia und Alabama.

Konzert am Ersttag

Folk-Songs irischen, schottischen und englischen Ursprungs aus dem 19. Jahrhundert stellen einen Bestandsteil des Bluegrass dar. Hinzu kommen Blues und Jazz, Country und Gospel. Vier Instrumente, die bei der Musikrichtung eine wichtige Rolle spielen, sind auf einer neuen Sondermarke des United States Postal Service zu sehen: die Gitarre, das fünfsaitige Banjo, die Violine, genannt „fiddle“, und die Mandoline.

Unterstützt werden sie oft von einem weiteren Saiteninstrument, dem Bluesgrass-typisch zwischen dem Grundton und der Quinte von Akkorden changierenden Kontrabass. Ersttag der Bluegrass-Marke war der 15. März 2024. Die amerikanische Post stellte sie im Bluegrass Music Hall of Fame & Museum in Owensboro im Bundesstaat Kentucky vor. Als Ruhmeshalle, die bedeutende Vertreter der Bluegrass-Musik zu Mitgliedern kürt, wurde die Hall of Fame 1991 gegründet.

Im Anschluss an die Präsentation der neuen Briefmarke trat Ricky Skaggs auf. Der Mandolinist ist seit 2018 Mitglied der Bluegrass Music Hall of Fame…

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Den kompletten Artikel über die neue Bluegrass-Briefmarke aus den USA lesen Sie in der April-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL, die am 28. März erscheint. Übrigens: Mit einem Abonnement erhalten Sie den BRIEFMARKEN SPIEGEL etwas früher und sparen auch noch Geld. Probehefte erhalten Sie im Verlag, ein ePaper können Sie beispielsweise hier bekommen.