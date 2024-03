Informativ und aktuell: DBZ 7/2024

Die DBZ 7/2024 erscheint am 25. M√§rz 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Erste eigenst√§ndige Freimarken-Serie Berlins:‚ÄąDokumente des Status

75 Jahre ist es her, dass der erste Wert der Freimarken-Serie mit Berliner Bauten aus allen vier Sektoren erschien. Obgleich seit März 1949 die Westmark alleiniges Zahlungsmittel in den Westsektoren war, kamen nicht die Briefmarken Trizonesiens an die Schalter. Den politischen Hintergrund schildern wir auf den Seiten 16 bis 20.

Luftfahrt im ‚ÄěDritten Reich‚Äú, Teil 1: Milit√§risches im Blick

Die junge Weimarer Republik hatte es wegen der Beschr√§nkungen des Versailler Vertrags zun√§chst nicht leicht, eine leistungsf√§hige Luftflotte aufzubauen. Es gelang trotzdem, und rasch entwickelte sich die ‚ÄěLuft Hansa‚Äú zur f√ľhrenden Luftverkehrsgesellschaft, die sogar St√§dte in √úbersee anflog. 1933 zentralisierten die Nationalsozialisten die deutsche Zivilluftfahrt und konnte sie sp√§ter f√ľr ihre Zwecke einspannen. Horst Teichmann wei√ü mehr ab Seite 22. Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie unten im Inhaltsverzeichnis.¬†

Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Entladung der Rosinenbomber auf dem Flughafen Tempelhof, 1948 © U.S. Air Force РU.S. Navy National Museum of Naval Aviation photo No. 2000.043.012, gemeinfrei