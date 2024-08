Themenvorschläge für Briefmarken 2026?

Die vom Bundesministerium der Finanzen jährlich etwa 50 herausgegeben Sondermarken-Ausgaben sollen wichtige historische und aktuelle Ereignisse,

bedeutende Persönlichkeiten und „runde“ Jubiläen in Deutschland würdigen. Die verschiedenen Regionen Deutschlands sowie bedeutsame gesellschaftspolitische Themenfelder sollen ebenfalls ausgewogen und breit gefächert im Ausgabeprogramm vertreten sein. Lebende Personen werden nicht mit einem Briefmarken-Motiv geehrt; Ausnahmen sind Bundespräsidenten und der Papst. Der Programmbeirat tagt jährlich im Herbst, um dann jeweils die Themen für das übernächste Jahr festzulegen. Die Einsendefrist für die Themen des Jahres 2025 ist abgelaufen. Themen für das Jahr 2026 werden voraussichtlich Ende 2024 beraten.

Vorschläge jetzt einreichen

Vorschläge, die noch berücksichtigt werden sollen, müssen also spätestens bis 15. September 2024 im Bundesfinanzministerium eingehen. Anschrift: Bundesministerium der Finanzen, Referat L B 5 Postwertzeichen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin; oder per E-Mail an LB5@bmf.bund.de.

Jeder kann ein Thema formlos schriftlich unterbreiten. Wenn ein Vorschlag kurz begründet wird, kann dies bei der späteren Auswahl helfen. Ob ein Themenvorschlag tatsächlich umgesetzt wird, erfahren Interessierte auf bundesfinanzministerium.de oder per Pressemitteilung. Aufgrund der Vielzahl der Einsendungen von jährlich etwa 500 erfolgt die Veröffentlichung nur über diese Kanäle.