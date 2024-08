„Zur Vereinfachung des brieflichen Verkehrs“

in Deutschland

by redaktiondbz

Als Erfinder der Postkarte gilt gemeinhin Heinrich von Stephan, der spätere Staatssekretär und Generalpostmeister. Bereits im Jahre 1865 legte er in einer Denkschrift die Grundzüge eines einfach zu beschriftenden und offen zu versendenden „Postblattes“ nieder, mit der er jedoch beim Generalpostamt keine Zustimmung fand, da man dort im Hinblick auf die von jedermann einzusehenden Mitteilungen das Postgeheimnis in Gefahr sah.

So trug er seine Idee eines „Postblattes zur Vereinfachung und Verkürzung des brieflichen Verkehrs“ den Teilnehmern der fünften deutschen Postkonferenz vor, die vom 13. November 1865 bis zum 2. März 1866 in Karlsruhe tagte. Weder die preußische noch die norddeutsche Postverwaltung folgte dem Vorschlag Stephans. Erst im Oktober 1869 führte die österreichische Post eine „Correspondenzkarte“ ein, nachdem der Nationalökonom Professor Emanuel Herrmann in einer Wiener Zeitung, völlig unabhängig von Stephan, einen ähnlichen Vorschlag veröffentlicht hatte.

Im Gegensatz zu Herrmann, der nur eine maximale Anzahl von 20 Wörtern zulassen wollte, hatte Heinrich von Stephan vorgeschlagen, die komplette Rückseite für die Beschriftung zu nutzen und zudem dem Publikum bereits mit einem Wertzeichen gestempelte Karten zur Verfügung zu stellen. Später gab es zwischen Deutschen und Österreichern immer wieder unterschiedliche Ansichten, wer nun als Erfinder der Postkarte zu gelten hatte…

Titelabbildung: Für diese 1957 verwendete Postkarte mit dem Wertstempeleindruck 10 Pfg. aus der Freimarkenserie „Posthorn mit Ziffer“ wurden 15 Pfg. Nachgebühr angesetzt, da die Gültigkeit dieser Marken und auch der Karten am 31. Dezember 1954 geendet hatte. Wie postalisch vorgeschrieben wurde der Werteindruck blau umrahmt und der Tagesstempel daneben abgedruckt.