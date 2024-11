Informativ und aktuell: DBZ 16+17/2024

Die DBZ 16+17/2024 erscheint am 19. August 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Fr√ľhe Fliegerinnen: Beese, Beinhorn und Co.

Die tollk√ľhnen M√§nner in ihren fliegenden Kisten waren in der Anfangszeit der Fliegerei gar nicht ausschlie√ülich m√§nnlich. Flugbegeisterte Frauen nahmen zun√§chst als Passagierinnen in den Luftfahrzeugen Platz, kamen aber schnell selbst auf den Geschmack des Fliegens ‚Äď wie Mellie Beese, 1911 Deutschlands erste Pilotin. Michael Burzan nimmt uns ab Seite 12 mit in die L√ľfte.

Kaiser Heinrich II.:‚ÄąPr√§gender Monarch

Als der letzte Ottone Heinrich II. vor 1000 Jahren auf der Pfalz Grona starb, hinterlie√ü er keine Kinder. Das ostfr√§nkische Reich fiel an Konrad II., den ersten Salier. Pr√§gend war Heinrich nicht dynastisch, sondern eher kirchenpolitisch, denn der tieffromme Christ gr√ľndete neue Bist√ľmer und k√ľmmerte sich h√∂chstpers√∂nlich um f√§hige Kirchenm√§nner. Noch heute wird er zusammen mit seiner Frau Kunigunde als Heiliger verehrt. Au√üerdem gibt es Auktionsberichte, Vereinsmeldungen, Treffpunkte, internationale Neuheiten und vieles mehr.¬†

Foto: Elly Beinhorn mit ihrem Flugzeug Piper J-3C-65 Cub 1952 am Flughafen Helsinki-Malmi © Volker von Bonin, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org